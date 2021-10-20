Can Yaman hayata tutunamadı

Girne-Tatlısu anayolununda 10 Ekim’de meydana gelen kazada ağır yaralanan 49 yaşındaki Can Yaman hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı, Girne-Tatlısu Anayolunun 9-10'uncu kilometreleri (Alagadi girişi) arasında, Esentepe istikametine doğru yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kayberek yolun solundan çıkıp çelik bariyerlere ve yanındaki ağaç köküne çarparak ağır yaralanan Can YAMAN (E-49), tedavi görmekte olduğu Yakın Doğu Hastanesi yoğun bakım servisinde bugün saat 16:00 sıralarında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Soruşturma devam ediyor.