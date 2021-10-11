Motor kazası, 1 ağır yaralı

Girne-Tatlısu anayolunda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen motor kazasında 49 yaşındaki Can Yaman ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı, RA 215 plakalı motosiklet sürücüsü 49 yaşındaki Can Yaman’ın dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak çelik bariyerlere ve yanındaki ağaca çarptığını açıkladı.

Açıklamada, çarpma sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yaman’ın, Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

YENİDÜZEN’in hastaneden elde ettiği bilgide ise Yaman’ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ifade edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından kazayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“10 Ekim tarihinde saat 14:45 raddelerinde Girne - Tatlısu anayolunun 9-10 kilometreleri (Alagadi girişi) arasında Esentepe istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Can YAMAN (E-49) yönetimindeki RA 215 plakalı motosiklet sürücüsü dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkarak çelik bariyere ve bitişiğindeki eski ağaç köküne motorun ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan RA 215 plakalı motor sürücüsü Can YAMAN, Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak orada görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip ambulans ile Yakın Doğu Hastanesine sevk edilmiştir.”