Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Canbulat Ortaokulu’nda bir sınıfın tavanı çöktüğü söylemlerinin doğru olmadığını söyledi, “Tavan değil, sıva düştü. Paslanan demirden sıva düştü” değerlendirmesinde bulundu.

“Can güvenliğini artırma noktasında ülkenin imkanları budur” şeklinde konuşan Çavuşoğlu, “Ülkede 162 okul var.80-100 senelik okulları hükümete yüklemek doğru değildir. 23.5 okul yapma hedefi koyduk, yapacağız” dedi,

Çavuşoğlu, kamu ve özel okullarda eğitim gören toplam 6 bin 131 yabancı öğrenci olduğunu da sözlerine ekledi.

Canbulat Ortaokulu’nda sınıfın tavanı çöktü