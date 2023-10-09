Canbulat Ortaokulu’nda sınıfın tavanı çöktü

Mağusa’da Canbulat Özgürlük Ortaokulu’ndaki bir sınıfın tavanı çöktü, olayın haftasonu yaşanması olası bir facianın da önüne geçti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tavanı çöken sınıfın fotoğraflarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Sendika başkanı Selma Eylem, okulda bir binanın depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiğini, ancak tavanı çöken sınıfın bu binada olmadığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Eylem, “İlahiyat Koleji yapılması öngörülüyor. Tam gün eğitim ifade ediliyor. Ama ne alt yapı ne de hazırlık var” dedi.