Camları kırdı içeri girdi, kafesleri kırarak kaçtı: 1 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen “Bina Açma, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Tecavüzkâr Alet Taşıma suçlarında tutuklanan zanlı J.C mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, 7 Ocak 2022 tarihinde saat 03.00 raddelerinde zanlı JC’nin, M.C’ye ait binaya demir sopa ile alüminyum sürme kapı camlarını kırarak girdiğini, horoz ve kuş kafeslerini kırarak hasara uğrattığını söyledi.

Ergüleç mesele ile ilgili olarak yapılan şikâyetin yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu bulunduğunu ve verilen zararın maddi tespitinin de yapılacağını belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.