Çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL'lik ürün çaldı

Girne’de çalıştığı garajdan 5 bin 400 TL değerinde mal çalan M.Ö. tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Ekim ayı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren bir oto kaporta ve boya garajında çalışmakta olan 44 yaşındaki M.Ö.'nün (E), iş yerine ait toplam 5 bin 400 TL değerindeki boya sertleştiricisi ile verniği çaldığı tespit edildi.