Çalışma izni iptal edilen zanlı cezaevine gönderildi

Girne’de temizlik görevlisi olarak çalıştığı evden 20 bin TL ve 7 bin 310 TL değerinde parfüm çaldığı iddia edilen 24 yaşındaki P.S. tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Cenk Özyay mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, 3.12.2024 tarihinde 20:00-21:00 saatleri arasında Girne’de, Beylerbeyi bölgesinde S.D.’ye ait ikametgâh içerisinde, temizlik görevlisi olarak çalışmakta olan zanlının ikametgahın giriş kısmında bulunan vestiyer üzerindeki evrak çantası içerisinde muhafaza edilen 20 bin TL nakit para ile ikametgahın yatak odasında komidin üzerinde muhafaza edilen 7 bin 310 TL değerinde Coco Chanel Paris marka bayan parfümünü çaldığını söyledi.

Polis, sirkat edilen eşyaların 14 Aralık tarihinde ev sahibi tarafından P.S.’nin çantasında bulunduğunu, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine eşyaların emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçlamaları ve aleyhine getirilen davayı kabul etmediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, çalışma izninin iptal edildiğini belirterek, teminat talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise “Bana iftira atıldı, ben bir şey çalmadım” dedi.

Yargıç Evre Mürsel, zanlının şikayetçinin yanında çalıştığını, çalışma izninin iptal edildiğini, KKTC ile bağı kalmadığını ve daimi ikametgahı olmadığını belirterek, 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.