“Çalışanları tehdit edenleri dava edeceğiz”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’ye yazılı bir uyarı gönderen KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis çalışanlarının bugün ek mesaiye kalmama eylemi yapacağını, çalışanlar üzerinde baskı kurarak veya haklarında disiplin soruşturması başlatılacağı yönünde tehdit edilerek ek mesai çalışmaya zorlanmalarının Anayasal ve Yasal haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Bengihan, çalışanlara yönelik gayrı yasal uygulamaları ve baskıları kabul etmediklerini, belirttikleri suretteki gayrı yasal uygulamaları yapanlara karşı dava açılacağını ifade etti.

KTAMS’ın bu uyarısına Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yanıt verdi.

Töre: “Sendikanın yaklaşımı yanlış. Siz, kanunsuzluğu teşvik edemezsiniz”

Töre, “Tüm Meclis çalışanlarına tebliğ ettim, vekillere de iletiyorum” diyerek, Meclis çalışanlarının günlük çalışma saatleri dışında, çalışma gerekli olduğu durumlarda çalışmakla yükümlü olduklarını söyledi.

Töre, “Dolayısıyla sendikanın yaklaşımı yanlıştır. Ben stenograf arkadaşların tümüne dağıttım. Siz, kanunsuzluğu teşvik edemezsiniz” dedi.

Ongun Talat: “Despot Meclis Başkanı, çalışma arkadaşlarını nasıl tehdit ettiğini anlatıyor”

CTP Milletvekili Ongun Talat ise yerinden söz alarak, “Çalışma arkadaşlarınızı nasıl tehdit ettiğinizi hepimizle paylaştınız şu anda. Despot bir Meclis Başkanı var. Çalışma arkadaşlarına sopa gösteriyor. Onlar sizin çalışma arkadaşlarınız” ifadelerini kullandı.

KTAMS’ın yazısı…

KTAMS’ın Zorlu Töre’ye gönderdiği yazı şöyle:

KIB-TEK’in AKSA’ya peşkeş çekilmesinin önünü açmak için hazırlanan ve görüşülmek üzere Meclis Genel Kuruluna getirilen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği gün sendikamızın Mecliste başlatılmış olduğu grev ‘elzem hizmet’ gerekçesiyle 60 gün süreyle yasaklanmıştır. Yürürlükte olan yasalarımızda elzem hizmetin tanımı açıkça yapılmamış olmakla beraber Meclis çalışanlarının ifa ettiği görevin elzem hizmet olmadığı ve bu bağlamda Meclis çalışanlarının Anayasal ve yasal haklarının gasp edildiği görüşündeyiz.

Keza, Meclis çalışanlarının; Anayasamızın 49. Maddesinin 3. Fıkrası ‘kimse zorla çalıştırılamaz’ hükmüne istinaden, eylem haklarını kullandığı bir günde hükümetin veya idare edenlerin çalışanlar üzerinde baskı kurarak veya haklarında disiplin soruşturması başlatacağı suretiyle tehdit edilerek ek mesai çalışmaya zorlanmaları da yine Anayasal ve Yasal haklarının ihlal edilmesidir. Sendikamız KTAMS'ın bugün ek mesai çalışmama eylemini gerçekleştireceğini bilgilerinize getiririz.

Çalışanlara yönelik hayrı yasal uygulamaları ve baskıları kabul etmeyeceğimizi ve belirttiğimiz suretteki gayrı yasal uygulamaları yapanlara karşı dava açacağımızı vurgularız.