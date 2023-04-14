“Çalışanlar gözümüzün önünde tehdit edildi, tazminat davası açacağız”

Batuhan BORAKAN

Meclis stenograflarına açılan soruşturmaya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, eylemde olan çalışana soruşturma açılamayacağının altını çizdi, Soruşturma Memurluğu’na atanan ismi de eleştirdi, tarafsız bir soruşturma yapılmayacağına vurgu yaptı.

Meclis Genel Sekreteri’nin ‘herkesin gözü önünde’ çalışanları tehdit ettiğini de savunan Bengihan, ‘Tazminat Davası’ açacaklarını ifade etti.

Bengihan, “Soruşturma memurunun yazdığı ifadelerde soruşturmanın nedeninin emirlere uyma ödevini yerine getirmediği, ek mesaiye kalma ödevini yerine getirmediği, yasalara, yönetmeliklere ve tüzüklere uymadıkları ve stenografların bunu alışkanlık haline getirdiği yönünde soruşturma açıldığını iddia edildi” dedi.

“Eylemde olan insanlara soruşturma açamazsınız” diyen Bengihan “O zaman ne önemi kalır sendikal eylem hakkının, sendikal mücadele hakkının, hiçbir anlam ve önemi kalmaz” şeklinde konuştu.

“Disiplin soruşturmasının ruhuna aykırıdır… Oldu olacak soruşturma memuru da Zorlu Töre olsaydı ona göre cezayı kendisi verseydi”

“Soruşturma Zorlu Töre’nin isteği üzerine açıldı” diyen Bengihan, “Soruşturma memuru olarak UBP’li bir müdür atanması disiplin soruşturmasının ruhuna aykırıdır, oldu olacak soruşturma memuru da Zorlu Töre olsaydı ona göre cezayı kendisi verseydi” diyerek tepki gösterdi.

Bengihan, “Meclis Başkanının eyleme başladığımız günlerden önce bunu alışkanlık haline getirdiğine dair bir tane yazılı uyarısı yoktur” şeklinde konuştu.

“Ek mesai yapma ödevini dikkate getirip onlara disiplin soruşturması açmak maksatlıdır, bu antidemokratik faşizan bir anlayışın ürünüdür”

Bengihan “Meclis Yasası’nın 16. Maddesi’nde ek mesaiye kalma zorunluluğu yazıyormuş, biz de şunu diyoruz; İlgili yasalarda da ek mesai 1 ay sonra ödenir yazıyor, fakat ek mesailer 3 aydır ödenmiyor. Anayasanın 49. Maddesinde ‘kimse zorla çalıştırılamaz’ yazıyor, eylem hakkını kullanırken ek mesai yapma ödevini dikkate getirip onlara disiplin soruşturması açmak maksatlıdır, bu antidemokratik faşizan bir anlayışın ürünüdür” dedi.

“Meclis idarecileri çalışanlara mobing, baskı ve tehditte bulundular”

Bengihan, meclis idarecilerinin çalışanlara mobing, baskı ve tehditte bulunduklarını savunarak, “Özellikle meclisin genel sekreteri gözümüzün önünde çalışanları tehdit etti, işten uzaklaştırılacaksınız şeklinde açık açık tehditler savurdu, bununla da ilgili tazminat davası açacağız” dedi.

“Bu antidemokratik, faşizan bir anlayıştır. Bu anlayışa karşı mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuşan Bengihan, “KTAMS olarak çalışanların da sonuna kadar yanındayız” dedi.