Çalışanı olduğu iş yerini soydu

Lefkoşa'da Sanayi bölgesinde meydana gelen hırsızlık suçuyla ilgili tutuklanan zanlı M.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru Ali Gencer zanlı M.D’nin 2020-2021 yılları arasında Lefkoşa'da çalışanı olduğu "Kıranoğlu Oto Yedek Parça" isimli iş yeri içerisinden toplam 17 bin 850 TL değerindeki ateşleme bobinleri, radyatör kapağı, avans, vtech valvit sensörü, kriko ve çeşitli makinist el aletlerini çaldığı gerekçesi ile aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve kullanımında bulunan araç içerisinden toplam değerleri 17850 TL olan muhtelif sayı ve markada araba parçaları ve makinist el aletleri tespit edilerek araç ile birlikte emare olarak alındığını da mahkemeye aktardı. Zanlının olayla ilgili ifade verdiğini, ifadesinin teyit edileceğini, ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini belirten polis, M.D’nin soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.