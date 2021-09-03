Çalınan bisikletini bulmak için başkasının evine girdi

Lefkoşa’da çalınan bisikletini bulmak için başkasının evine izinsiz giren zanlı P.N tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Mehmet Şener, zanlı P.N’nin mülke tecavüz ve ikamet izinsiz ülkede bulunmak suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, olayın 31 Ağustos’ta Lefkoşa'da meydana geldiğini ve zanlının 2 Eylül’de tutuklandığını söyledi. Ayrıca polis, yapılan muhaceret kontrolünde P.N’nin 23 Aralık 2016 tarihinden itibaren toplamda 1715 gün Kıbrıs'ın kuzeyinde izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini de anlattı.

Zanlının ilgili tarihte, 9 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu evin kapısını çalıp evin balkonundaki bisikletin çalınan bisikleti olup olmadığını görmek için izinsiz girdiğini aktaran polis, mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başladığını belirterek, gerekli araştırmaların yapılması için zanlının 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

3 gün tutuklu kalacak

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.