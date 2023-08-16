Çalınan aracı satın aldı, tutuklandı

Girne’de çalınan aracı satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işleyen M.E.Ç tutuklandı.

Zanlı teminatla serbest kaldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Okan Mamalı, olayla ilgili mahkemede bilgi verdi.

Polis, 26 Şubat-20 Temmuz tarihleri arasında Girne’de Zeytinlik bölgesinde bir şahsa ait ikametgâha birden fazla kez giriş yapan O.C ile A.D’nin 3 adet televizyon, bazı eşyalar ve ikametgahın önünde park halindeki 30 bin Sterlin değerindeki Mercedes E 220 marka aracı çekiciye bindirip çaldıklarını söyledi.

“M.E.Ç’ye ait garaja götürdüler”

Polis, meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma sonucu tespit edilen O.C ile A.D’nin 14 Ağustos’ta Girne’de, tutuklandıklarını ve gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Polis, iki zanlının aracı 12 Temmuz’da çaldıklarını, aynı gün Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren M.E.Ç’ye ait garaja götürüp, 60 bin TL’ye sattıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

“Değerinin altında bir fiyata satın aldı”

Polis memuru, zanlının hırsızlık mal olduğunu bildiği halde aracı değerinin altında bir fiyata satın alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini açıkladı.

O.C’nin cep telefonunda zanlının tarafından verilen 60 bin TL’lik çekin fotoğrafının bulunduğunu belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının askıda davası bulunmadığını ve sabıkası olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.