Çağıner’den Hükümet’e: “Gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz”

Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, turizmde olmayan planlamaya, çok pahalı olanın ulaşıma bir de elektrik zammının eklenmesini eleştirdi, Hükümet’e “Gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz” çıkışında bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ‘sorun çözmek ile sorumlu olanların kendilerini yük olduğuna vurgu yapan Çağıner, “Hem dışarıdan ambargo, hem içerden ambargo uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

“Sorunları çözmek ile sorumlu olanlar bize yük oluyorlar”

Çağıner’in paylaşımı şöyle:

“Turizm politikası yok, planlama yok, Türkiye den Kıbrıs a ulaşım çok pahalı. Yurt dışından gelen turistlerin 95% i Larnaka’dan gelebilmektedir. Girdi maliyetleri her üründe yüzde yüzün üzerinde arttı. En son da beklenen elektrik zammı uygulamaya geçti ve eski ücretin üç katından fazla zam geldi. Bu durumda gelin size anahtarları verelim de otelleri siz yönetiniz. Sorunlar çözmek ile sorumlu olanlar bize yük oluyorlar. Hem dışarıdan ambargo hem içerden ambargo uygulanıyor.”