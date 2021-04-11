Büyükyılmaz: PM için sandıklar yarın açılacak

YDP Kurultayı’nda Parti Meclisi için sandıklar yarın açılacak.

YENİDÜZEN’e konuşan YDP Kurultayı Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz, kurultayın tamamlandığını ve Erhan Arıklı’nın yeniden Genel Başkanlığa seçildiğini söyledi.

Yarışın çok yakın bittiğini, saat sabah 03.00’e kadar sayımın sürdüğünü belirten Büyükyılmaz, Parti Meclisi (PM) için sayımın yarın saat 11.00’den sonra Parti Genel Merkezi’nde yapılacağını kaydetti.

4 bin 115 üyenin pandemi korkuları içinde oy kullanmaya geldiğini ifade eden Büyükyılmaz, “Sandıklar bir hata, yanlış olmaması adına defalarca sayıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar hatasız kusursuz bir sayım gerçekleştirdik. Parti Meclisi için sayım yarın başlayacak ve üç gün sürecek. Sandıklar aday olmayan divan üyeleri kontrolünde merkeze çift kilit kontrolünde taşındı, merkeze kamera sistemi kuruldu. 4 bin 115 oy pusulası sayılacak, bölge bölge adım adım her şeyin doğru yapılması adına dikkatli davranacağız” dedi.

“Pandemi kurallarına uyuldu”

Pandemi kurallarında ne gerekiyorsa yapıldığını da savunan Turan Büyükyılmaz, “Parti üçüncü yılını bitirdiği için bu kurultay yapılmak zorundaydı. Erteleme şansımız yoktu. Pandemi korkusu altında sabah saatlerinde başlayan seçim sabaha doğru tamamlandı. Seçmenlerimizi içeriye 10’ar gruplar halinde aldık, herkesin açık alanda mesafeli durması hususunda sürekli anons yaparak uyardık. Tüm kurallara uyulduğunu gözlemledi” şeklinde konuştu.

“Ev karantinasındaki kişi çift aşılıydı”

Karantina kuralını ihlal ettiği iddia edilen kişi hakkında da bilgi veren Turan Büyükyılmaz, “Oy kullanmaya gelen seçmenimiz ev karantinasındaydı temaslının temaslısı olarak. Seçmenimiz çift aşılıydı, karantina süresinin bitip bitmediğini tam olarak bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Geriye çöpler kaldı…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayının gerçekleştiği Atatürk Spor Salonu giriş alanı ve park yerinde Cumartesi günü yapılan kurultaydan geriye çöp yığını kaldı. Çadırların kurulduğu alanda manzara içler acısıydı. Maskelerin dışında, Bertan Zaroğlu ve Erhan Arıklı’nın resimlerinin olduğu çok sayıda bayrağın da etrafa saçıldığı görüldü.