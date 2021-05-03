Büyükyılmaz: “Elektrik zammını Hazine üstlenmeli”

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağının bu hafta içerisinde yapılacak toplantılar sonucunda belli olacağını söyledi.

Hazine ve Muhasebe Dairesi’nin elektrikte zammını üstlenmesi gerektiğine işaret eden Büyükyılmaz, kilovat başına 1.23 TL’ye üretilen elektriğin, vatandaşa 97 kuruşa satıldığını aktardı.

Büyükyılmaz, şu anda 4-5 alternatif üzerinde çalışıldığını ifade ederek, “Arada 26 kuruş fark var. Başbakan ve Bakanın bu konuya çözüm bulması gerekiyor. Hazine zararı üstlenmeli” dedi.

Büyükyılmaz’ın BRT’de Manşet+ programında yaptığı açıklama özetle şöyle: Elektriğe zam yapmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Nizamname gereği Şubat 2019‘dan beri elektriğe zam yapılmadı. Dava açılmalarıyla karşı karşıya kaldı. Sayıştay Başkanlığı ile karşı karşıya geldik.

Kurumu bataktan kurtulabilmek için zam yapmaktan başka çare kalmadı. Nasıl bir zam yapacağımızı tartışmak gerekiyor. Başbakan, Bakan nasıl bir çözüm bulacaksa, kurumu zarara uğratmaktan yargılanmaktan kaçınmayacağımız kesin. Sıkışmış bir vaziyettedir, arada kaldık. Nasıl bir çözüm bulacağımızla ilgili 3-4 toplantı yapacağız. Bu miktar Hazine’nin üzerine kalmalı.

Nizamnameye göre her yıl Şubat ve Ağustos aylarında hayat pahalılığına göre hareket etmek gerekir. ekonomik sıkıntılar, pandemi süreçleri, 12 yıldır zam yapılmaması, ihalelerin çok pahalıya yapılması, her geçen gün kurumun batağa sürüklendi.

Kurum, aldığı akaryakıtı ödeyecek durumda değil. Geriye dönük 3 yıl ciddi şekilde sorgulanmalı. 10 bankaya borcu var, çok ayrıntılı inceleme gerekiyor. Sendikayı dinliyoruz, sanki uzaydan geldi.Kurum zarar ettiği tüm organlarından kurtulmadığı sürece olmaz.

Hazine zammı üstlenmezse vatandaşa elektrik zammının asgari şekilde ne kadar yansıyacağını çalışıyoruz. 4-5 alternatif üzerinde çalışıyoruz. 1.23 kuruşa üretiyoruz, 97 kuruşa vatandaşa satıyoruz. Aradaki fark 26 kuruş…