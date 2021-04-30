Arıklı: Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam kaçınılmaz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, elektrik fiyatlarına Mayıs ayı sonu itibariyle yüzde 15 zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Arıklı, elektrik fiyatının kilovat başına 97 kuruştan 119 kuruşa çıkacağını dile getirdi, bugünkü Bakanlar Kurulu’nda konunun değerlendirileceğini, kaynak bulunmazsa yeni düzenlemenin uygulamaya gireceğini ifade etti.

Arıklı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun 2 ay önce nizamname gereği zam yapılmasına yönelik müracaatta bulunduğunu söyleyerek, “Biz ekonomik sıkıntılardan dolayı ertelenmesini istedik. Bugünkü Bakanlar Kurulu’nda alternatif üretilmezse hayata geçecek” dedi.

Arıklı, Fiyat İstikrar Fonu’nda kaynak kalmadığını da dile getirdi. Sayıştay Başkanlığı’nın devreye girdiğini, Yönetim Kurulu tarafından sunulan nizamnamenin hayata geçmesi uyarısında bulunduğunu aktaran Arıklı, “Sayıştay devreye girdi. Kurumun zarara uğramasına göz yumulmamasını, suç işlemiş olunacağını söyledi. Maaşları bile zar zor ödüyoruz. Kaynak imkanımız yok” dedi.