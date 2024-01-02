“Buraya gelmek çok ağır ama bu, bizim beklediğimiz gün”

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaza dönen, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan dava, yarın görüşülmeye başlıyor…

Adıyaman’da başlayacak dava sürecini takip eden YENİDÜZEN, Şampiyon Meleklerin aileleri ve onlara destek için yanlarında bulunan heyetteki isimlerle görüştü, beklentilerini dinledi…

Şampiyon Meleklerden Doruk ve Alp’in annesi Ayşe Akın, “Olay gününden sonra yeniden buraya gelmek, çocuklarımızın izlediği yolu takip ederek Gaziantep’ten gelmek çok ağırdı bizim için. Ama bu bizim beklediğimiz gün. Bu kadar ağır geçeceğini biliyorduk ama hepimiz çok güçlüyüz” dedi.

Akın, “Kesinlikle bu dava çocuklarımızın ve Türkiye’deki bundan sonraki bina yapımlarında aynı şeyleri yaşanmaması adına en adaletli bir şekilde sonuçlanması yani olası kastla sonuçlanması için elimizden geldiğinizce çaba sarf edeceğiz. Davamızın başlangıcındayız” şeklinde konuştu.

Adalet yolculuğu başladı