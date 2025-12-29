Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği ile cezaevinde örgütlü 3 sendika 2 Ocak’ta emekliye ayrılacak Merkezi Cezaevi Müdürü’nün yerine dışarıdan atama yapılabilmesini öngören yasa değişikliğine karşı çıktı.

Yasa değişikliğinin ele alınacağı teknik kurul öncesi İçişleri Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMUİŞ) yetkilileri, Merkezi Cezaevi’ne dışarıdan müdür atanmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Basın açıklaması yapıldığı sırada sendika yetkililerinin yanına gelip onları dinleyen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, cezaevinde çalışma barışını bozacak hiçbir adım atılmayacağını, söz konusu düzenlemenin geçici olduğunu kaydetti.

Bengihan: “Bu uygulamalar 1970’lerde kaldı”

Basın açıklamasında ilk sözü alan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Merkezi Cezaevi Müdürü emekliye ayrılacağından yeni müdür atanacağını ancak cezaevinde terfiler açılmadığı için mevcut yasaya göre aranan nitelikte biri bulunmadığını söyledi.

Terfilerin açılmamasında İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğu olduğunu da kaydeden Bengihan, teşkilat yasasındaki yeni düzenlemeyle, polis subaylarının da Merkezi Cezaevi’ne müdürü olmasına kapı açılacağını söyledi.

Bu uygulamalarının 1970’lerde kaldığını söyleyen Bengihan, Merkezi Cezaevi ve Polis Genel Müdürlüğü’nün yasaları ile istihdam şeklinin farklı olduğunu kaydetti.

“Dünyada, modern, hukuka ve insan haklarına uygun adım adımlar atılırken biz cezaevine polisler de müdür atanabilsin diye tasarı hazırlıyoruz” diyen Güven Bengihan, bunu kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Bengihan, müdürün kurumsal hafızası ve tecrübesiyle Merkezi Cezaevi içinden atanması gerektiğini dile getirdi.

Atan: “Yasa tasarısı kişiye özel”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan da, yasa tasarının polise ve gardiyanlara karşı bir hamle olduğunu vurguladı.

Cezaevine yıllarını verenler için bakanlığın terfi açmadığını da belirten Metin Atan, Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan’ın 2 Ocak’ta emekli olacağının belli olduğunu ancak bu düzenlemenin son dakikaya bırakıldığını ifade etti.

Yasa tasarısının kişiye özel olduğunu da ifade eden Atan, polislerin cezaevine müdür atanmasının doğru olmadığını ifade etti.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Merkezi Cezaevi’nin diğer dairelerden farklı olduğunu belirterek, sendikaların söylediklerinin dikkate alınmasını, krize ve kaosa yol açılmamasını istedi.

Kamacı: “Farklı kurumlardan atamaların önünü açacak her türlü yasa değişikliğine karşıyız”

Kıbrıs Türk Gardiyanlar Birliği Genel Sekreteri Asım Kamacı, kurumsal hafızanın devamı için atamanının Merkezi Cezaevi’nden olması gerektiğini belirtti.

Kamacı, ileriye taşımak istedikleri cezaevinin böyle bir anlayışla daha da geriye götürüleceğini belirterek, “Farklı kurumlardan atamaların önünü açacak her türlü yasa değişikliğine karşıyız” dedi.

Oğuz: “Sakladığımız bir şey yok, kimseyle pazarlık yaptığımız da yok”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, sendikaların bu düzenlemenin siyasi amaçla yapıldığı açıklamalarını eleştirdi.

“Sakladığımız bir şey yok, kimseyle pazarlık yaptığımız da yok” diyen Oğuz, kapılarının herkese açık olduğunu, süreçlerin de birlikte yönetildiğini ileri sürdü.

“Konuşulur, doğru, ortak yol birlikte bulunur… Çalışan bir sistemi bozma niyetimiz yok” diyen İçişleri Bakanı Oğuz, cezaevinde, yükselme yerlerinin açılmamasının sorumluğunu sadece hükümete ya da İçişleri Bakanlığı’na bağlamanın doğru olmadığı iddiasında bulundu.

Dursun Oğuz, sendikaların da burada öz eleştiri yapması gerektiğini ifade ederek, “Bugüne kadar bunun yapılmaması eksiklik mi? ‘Evet’…Bunda hepimizin sorumluluğu var… Sendikaların da bizim de… ” şeklinde konuştu.

Şu anda müdür ataması konusunda sorun yaşandığı için yasaya geçici bir madde konulacağını belirten Oğuz, kendilerinin de cezaevine dışarıdan birini atamak istemediğini kaydetti.

Cezaevinde çalışma barışını bozacak bir adım atılmayacağını dile getiren Oğuz, “Dayatmamız, diretmemiz de yok. Olmadı…Bu düzenleme geçici, bugünkü koşulla ilgili… Yükselme yerleri açıldığında sistem zaten kendiliğinden yoluna girecek” dedi.

Haber ve fotoğraf: Rahme Çiftçioğlu (TAK)