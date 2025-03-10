"Bu uyarımız da dikkate alınmazsa, eylemlere başlayacağız"

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Ercan Havaalanı'nın itfaiye birimindeki eksikliklerin, yapılan uyarılarına rağmen halen giderilmediğini açıklayarak, bu uyarılarının da dikkate alınmaması halinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylemlere başlayacaklarını belirtti.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uçuş güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan eksiklik ve aksaklıklar konusundaki umursamazlık ve vurdumduymazlık asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Daha önce de bu konuda basın aracılığıyla uyarılarda bulunduklarını hatırlatan Bengihan, "Tüm yetkili makamları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırırız" dedi.

Açıklama şöyle:

"Ercan Havaalanı İtfaiye Biriminde can güvenliği açısından büyük tehlike oluşturan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesi yönünde iki haftada iki kez basın yoluyla yapmış olduğumuz uyarılar maalesef ilgili bakanlık ve hükümet yetkilileri tarafından dikkate alınmamıştır.

İtfaiye araçlarının ve havacılık sistemi cihazlarının tamiri veya yenilenmesi için hiçbir adım atılmazken pistin altındaki tünelin ışıkları hala yanmıyor. Diğer yandan yeni istihdam edilen 29 İtfaiye personeli için özel kıyafetler alınmadığı için bu personel vardiyalarda görevlendirilemiyor.

Uçuş güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye atan eksiklik ve aksaklıklar konusundaki umursamazlık ve vurdumduymazlık asla kabul edilemez. Özel şirket karşısındaki acizliği, Hükümet edenleri yaşanması muhtemel bir felaketin sorumluluğundan kurtarmayacaktır.

Uyarılarımızı bir kez daha yenilerken yine dikkate alınmaması halinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylemlere geçeceğimizi belirtir, tüm yetkili makamları sorumluluklarını yerine getirmeye çağırırız."