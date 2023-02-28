Milletvekilliğine seçilmeden Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu’nun Meclis kürsüsünden sarf ettiği sözlere ilişkin açıklamada bulunan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, “Ertuğruloğlu toplumun hassas dönemden geçtiği şu günlerde bile saygı gösterme vasfını, öfkelerini yönetme kapasitesini yitirdiğini yeniden açık etmiş durumdadır” dedi.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Akansoy, Ledra Palas'ta toplanan yardımların Kıbrıs’ın kuzeyine geçmesi konusunda yaşanan sıkıntı üzerine aynı gün Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir bürokratı aradığını ve alınan kararın “yarımların kuzeye geçmemesi” yönünde olduğu bilgisini aldığını belirtti.

Akansoy, söz konusu bürokrattan, “Zaten yeterli yardım da var, toplandı” yanıtını aldığını da vurguladı.

Durum ortadayken Ertuğruloğlu’nun “Ben Türkiye’ye sordum” dediğini belirten Akansoy, “Yani bu kadar yalanın inanın ötesi yok. Böylesi bir dönemde insani yardımı bile reddedecek kadar kendinden geçmiş bir zihniyetin temsilcisinin bu halka katacak hiçbir şeyi yoktur” dedi.

Ertuğruloğlu’nun CTP’yi ihanetle suçladığını, CTP’li vekillere ise saldırgan bir tavırda bulunduğunu anımsatan Akansoy, “Kendisine kiminle nasıl konuşacağını iyi ayarlamasını öneririm. Bu söylemini kınadığımı ve reddettiğimi de belirtmek isterim. Toplumun bugünden yarına ne düşüncelerine ne de üslup ve düşmanlaştırıcı söylemine ihtiyacı vardır” dedi.

Akansoy, “Ertuğruloğlu ve gayrı meşru hükümeti süratle istifa etmelidir. Bu topraklarda faşizme geçit vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.