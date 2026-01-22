“Bu tasarı, Kıbrıslı Türk toplumunun ölümüdür; uzmanlıkları tanımayacağız”

YENIDUZEN

Tıp ve diş hekimliği fakültelerine denetimsiz şekilde uzmanlık yetkisi verilmesini öngören Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısı’ndaki değişiklikle ilgili UBP – YDP – DP Hükümeti’nin dayatması üzerine, tasarının görüşüldüğü komite toplantısını terk eden milletvekilleri ve hekim birlikleri, Meclis’te basın açıklaması gerçekleştirdi.

CTP Milletvekili Filiz Besim, “Bu geçirilmek istenen yasa toplum sağlığını bitirecek. Bu yasanın geçmesi ölümdür. Kıbrıslı Türk halkının ölümüdür” uyarısında bulundu.

Hekim örgütleri de “halk sağlığı tehlike altında, uzmanlık eğitiminde alarm veriyoruz” başlıklı ortak açıklama yaptı. Açıklamada, uzmanlık kontenjanlarının ülke ihtiyaçları ve kurum kapasitesine göre belirlenmesi, merkezi sınavların esas alınması ve eğitim kurumlarının bağımsız biçimde denetlenmesi talep edildi.

Hekimler, taleplerin kabul edilmemesi durumunda mevcut yasa ile uzmanlık eğitimlerini onaylamayacaklarını duyurdu.

CTP Milletvekili Filiz Besim:

“Bu yasa toplum sağlığını bitirecek”

Basın toplantısında ilk sözü alan CTP Milletvekili Filiz Besim, “Uzun süre emek verdiğimiz söz konusu yasa tasarısı, sanki hiç konuşmamız gibi, uyarılarımıza rağmen, aynı şekilde Meclis komitesine getirildi ve oylanmaya çalışıldı. Biz de vekiller ve hekim örgütleriyle toplantıyı terk ederek, yaşananlarını kamuoyuna anlatma ihtiyacı duyduk” dedi.

Uzmanlıkla ilgili konunun gündemlerine ilk geldiği günden beridir, hem muhalefet vekilleri hem de hekim örgütleriyle; doğru kriterlere bağlamak için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Besim, süreci anlattı.

Konunun ilk kez geçtiğimiz Nisan ayında gündemlerine geldiğini belirten Besim, “Tıpta uzmanlığın, merkezi bir sınavla verilmesi talebini, hem vekiller hem de sağlık örgütleriyle birlikte hükümete ilettik. Hükümet de bazı düzenlemeler yapıp, yasayı geri getireceklerini söyledi. Nisan 2025’den, Ocak 2026’ya kadar bu yasa geri gelmedi” dedi.

Yasa geri getirildiğinde, sanki hekim örgütleri ve muhalefetin ortak kararı hiç hükümete iletilmemiş, hiç konuşulmamış gibi, aynı şekilde önlerine konulduğunu belirten Besim, “Muhalefet vekilleri olarak komiteye gittiğimi zaman gördük ki uzmanlığa giriş sınavına merkezi bir sistem konulmamış, her üniversite kendi sınavını yaparak bu yasanın geçirilmeye çalışıldığını gördük. Biz buna itiraz ettik” şeklinde konuştu.

Yasanın bugün de aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından komitede hem vekillere hem de hekim örgütlerine dayatıldığını belirten Besim, “Biz de yapabilecek bir şeyimiz kalmadığını gördük ve toplantıyı terk ettik” dedi.

Besim, “Biz bu yasayı geçirirsek 10 sene sonra neyle karşılaşacağız? Yeterli hasta sayısı yok. Yeterli hasta çeşitliliği yok. Yeterli yatak sayısı yok. Bu ülkede edebiyat mezunları sınavsız şekilde tıp fakültelerine giriyorlar. O fakülteler her gün sorgulanmaktadır. Eğer uzmanlığın da yolunu açarsak, yeterince ameliyat yapmayan beyin cerrahları bizi hastanelerde bekleyecek” şeklinde konuştu.

Besim, “Bu geçirilmek istenen yasa toplum sağlığını bitirecek. Bu yasanın geçmesi ölümdür. Kıbrıslı Türk halkının ölümüdür” uyarısında bulundu.

Hekim örgütlerinden ortak açıklama:

“Taleplerimiz kabul görmezse, uzmanlıkları onaylamayacağız”

Besim’in ardından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabibleri Odası, Kıbrıs Türk Diş Tabibleri Odası ve Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği tarafından hazırlanan ortak açıklama, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ceyhun Dalkan tarafından okundu.

“Halk sağlığı tehlike altında, uzmanlık eğitiminde alarm veriyoruz” başlıklı açıklamada, uzmanlık eğitiminin yalnızca kadro açmak ya da kurumsal ihtiyaçlara kısa vadeli çözümler üretmek amacıyla değil, hekimi yetkin ve güvenilir hale getirecek biçimde yapılandırılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Uzun süredir yaptığımız uyarı, görüşme ve çabalar dikkate alınmamıştır. Tüm hekimlerin ortak iradesi çiğnenmiştir” ifadelerine yer verildi.

Hekimler, özellikle tıp alanında hasta sayısı ve vaka çeşitliliğinin yetersizliği nedeniyle, uzmanlık eğitiminin sadece Kıbrıs’ta yürütülmesinin mümkün olmadığını belirterek, Türkiye’de yetkili kurumlarla yarı zamanlı ve entegre eğitim modelleri geliştirilmesini talep etti.

Hekim örgütleri, taleplerinin kabul edilmemesi durumunda mevcut yasa ile uzmanlık eğitimlerini onaylamayacaklarını duyurdu. Açıklamada, “Bu ülkenin ihtiyacı, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemidir” denildi.

Açıklamada öne çıkan talepler ise şöyle sıralandı:

Uzmanlık kontenjanlarının ülkenin sağlık hizmeti ihtiyaçları ve kurumların eğitim kapasitesine göre belirlenmesi,

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) sonuçlarına göre adayların değerlendirilmesi,

Eğitim veren kurumların düzenli, bağımsız ve şeffaf biçimde denetlenmesi,

Kapatılan programlardaki asistanların eğitimlerinin hangi kurumlarda devam edeceğinin netleştirilmesi,

Uzmanlık eğitimi kapsamında tüm ödemelerin üniversiteler tarafından karşılanması.