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"Bu sabaha kadar 57 pozitif vaka daha"

"Bu sabaha kadar 57 pozitif vaka daha"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada, dün açıklanan 47 vakanın ardından bu sabah saat 10.00’a kadar 57 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, BRT’de yaptığı açıklamada, dün açıklanan 47 vakanın ardından bu sabah saat 10.00’a kadar 57 pozitif vakanın daha tespit edildiğini duyurdu. Pilli, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 15 olduğunu, bu hastaların 6’sının solunum cihazına bağlı olduğunu ifade etti. Polis teşkilatının  aşılanmasına bir an önce başlanması gerektiğini vurgulayan Pilli, “Polis teşkilatının aşılanmasına bu akşam bile başlanabilir” dedi.

Foto Burçin Aybars

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