"Avrupa Birliği üzerinden 75 bin hızlı test gelecek"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Avrupa Birliği üzerinden 75 bin hızlı test (antijent) geleceğini söyledi, bununla ilgili İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi'nde gerekli görüşmelerin yapıldığını açıkladı.

"Testler içerisinde en iyisi yine de PCR Test'tir" diyen Sağlık Bakanı Pilli, hızlı testlerin kitlesel taramalarda kullanıldığını belirtti, "Özelle birlikte günde 7 bin 500 test yapma kapasitesi olduklarını" anımsattı.

Mutant virüsle ilgili Türkiye'den 24 saat içerisinde sonuç beklediklerini ve açıklayacaklarını belirten Pilli, vakaların yoğunlukla Lefkoşa ve Girne'de olduğunu ifade etti.

Pilli şu bilgiyi verdi:

"80'lere kadar çıkan vakalar azalmaya başladı, dün 47 vaka açıkladık, sonra 15 vaka daha geldi. Şu anda 60-80 arasında vaka vardır. Yurttaşlarımıza seslenmek istiyorum, lütfen hasta olduğunuz zaman hastanelere müracaat ediniz, temaslıysanız müracaat ediniz. Hem kendi sağlığınızı hem çevrenizi riske atmayınız"

"Aşılarla ilgili gizli bilgi yok"

"Aşılarla ilgili bilgi tamamen paylaşılıyor" diyen Ali Pilli, Biontec / Pfizer aşılarının ikinci dozunun başladığını, Lefkoşa Trenyolu ancak İskele'de aşılamaların başladığını belirtti.

Sinovac aşılardan 40 bin doz geldiğini anımsatan Dr. Pilli, Türkiye Sağlık Bakanı ile görüştüğünü, hafta içerisinde yeni aşılar geleceğini öğrendiğini, miktar olarak bir şey söylemeyeceğini de ifade etti.

Mart'ın sonuna kadar tüm ülkeyi aşılama hedefi koyduk ancak aşı gelirse" diyen Pilli, iş insanlarının girişimlerini de anımsatarak, aşının, ülkeler arasında dolaştığını söyledi, "Bizim ülkemize gelecek olan aşıyı bizim tespit edecek bir altyapımız yoktur, ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünden geçecek aşıyı kullanabiliriz. Bunun dışında gelecek aşıyı kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

"Bizim aşı planımız vardır, yeter ki bize aşı ulaşsın" diyen Pilli, birinci planda sağlık çalışanlarını, sonra da 65 yaş grubunu aşıladıklarını belirtti.

Pilli şunları da söyledi:

"Daha sonra risk grubu geliyor, polisimiz, eczamız, fırıncılar. Bunları ön plana aldık. Polisimizle de çok iyi ilişkilerimiz vardır. Belki bugün, belki öbür gün polisimizi de aşılayacağız. Birinci grubu risk grubu olan meslekleri sanki biz bilmiyoruz. Biz de biliyoruz. Farkındayız. Aşı gelsin, başlayacağız."

"Ev karantinası sonra yapılacaksa yapılır"

Sağlık Bakanı Ali Pilli "ev karantinası"nyla ilgili geçmişte çalışma yapıldığını, şu anda bunun hangi aşamada olduğunu bilmediğini belirtti, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teknolojiden faydalanmak gerekir, olabilir, ancak bu hafta çok sıkı çalışarak, temaslıları izole etmek, bu bulaşı bu hafta içinde durdurmak mecburiyetindeyiz. 14 Şubat'a kadar salgını kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. Daha sonra bu elektronik bileklik ile ev karantinası yapılacaksa yapılır. Pandemilerde çok fırsatçılar da ortaya çıkar, onlara da prim vermemek lazım"

Pilli bu açıklamaları BRT'de Manşet + programında yaptı.