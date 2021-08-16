Bu Memleket Bizim Platformu: “Aşı listeleri derhal paylaşılmalı” 

Bu Memleket Bizim Platformu (BMBP) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin, Kıbrıs Cumhuriyeti makamları tarafından Kıbrıslı Türklere verilen COVID-19 aşı listelerini paylaşmadığını belirterek, Tatar ve hükümetin toplumu mağdur duruma düşürdüğünü ifade etti. Bu durumun özellikle yurtdışına eğitime gidecek olan gençlerimizi çok büyük sıkıntıya soktuğu ifade edilirken, açıklamada “bu taksimci anlayış, kendi toplumuna ambargo uygulayıp, Kıbrıslı Rumları suçlayıcı siyaset yaparak algı yaratmaya çalışmaktadır” denildi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenen basın toplantısında platform adına yapılan yazılı açıklamada söz konusu listenin paylaşılması gerektiği belirtilirken, “Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını vurgular, barışın ancak diyalog yolu ile ülkemize geleceğini bir kez daha hatırlatırız” denildi.

Düzenlenen basın toplantısında platform adına okunan metin şu şekilde:

“Kıbrıs Türk toplumunun 2000’li yılların başında Avrupa Birliği sürecini kaçırmasına neden olan taksimci ekip, Covid-19 aşılama sürecinde de sağlığımız üzerinden siyaset yapmaya devam etmektedir.

Covid-19 salgınını önleme çabaları çerçevesinde Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Kıbrıslı Rumlar’ın satın alarak adamızın kuzeyine verdikleri 158 bin doz aşı ile ilgili aşılama listelerini vermeyen Tatar, UBP-DP-YDP hükümet yetkilileri, toplumumuzu mağdur duruma sokmuşlardır. Özellikle yurtdışına eğitime gidecek olan gençlerimizi çok büyük sıkıntıya sokan bu taksimci anlayış, kendi toplumuna ambargo uygulayıp, Kıbrıslı Rumları suçlayıcı siyaset yaparak algı yaratmaya çalışmaktadır.

Irkçı ve hamasi nutuklarla, ayrılıkçı, suçlayıcı açıklamalarla sorunların çözülemeyeceği açıktır. Sağlık gibi insani bir konuda diyalog yerine provokasyon ve gerginliği seçen Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin Kıbrıs Türk toplumunun iradesini temsil etmediği, çözüm ve barış düşmanlığı yaptığı açıkça ortaya çıkmıştır. Topluma sırtını dönen Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin ortaya koyduğu bu anlayışı şiddetle protesto ederken, Bu Memleket Bizim Platformu’nun toplumumuza sahip çıkmaya ve çözüm ve barış yolunda yürümeye devam edeceğini vurgulamak isteriz.

Taksimci ırkçı arzularını tatmin ve AKP’ye yağ çekme uğruna Kıbrıs Türk toplumuna ambargo uygulayan Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin aşı konusunda insanlarımıza yaptığı kötülüğü ortadan kaldırmak için ortaya koyduğumuz çabalar çerçevesinde güney Kıbrıs’taki makamlar nezdinde yaptığımız istişare ve diyalog sonuç vermiştir. Öncelikle hiç aşı olmamış 150 üniversite öğrencimiz geçtiğimiz hafta içinde güneye geçip aşılarını yaptırmıştır.

Kuzeyde yapılan aşıların uluslararası geçerliliği olan aşı kartına kaydedilmesi için yaptığımız girişim de olumlu sonuçlanmış ve 17 Ağustos Salı günü güneydeki makamların yapacakları açıklama ile işlerlik kazanacaktır.

Bu Memleket Bizim Platformu, ayrılıkçı Tatar, UBP-DP-YDP hükümeti yetkililerinin seçtiği ırkçı ayrılıkçı, provokatif, çatışmacı siyasetin ülkemizde barışa değil ayrılığa hizmet ettiğini görerek, aşı konusunda da sorunun çözümünün diyalog yolu ile olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Aşı konusunda siyaset yaparak, aşılama listelerini vermeyen Tatar, UBP-DP-YDP hükümetinin toplumumuzu mağdur eden uygulamalarını protesto ederken, Kıbrıs Türk toplumunun sahipsiz olmadığını vurgular, barışın ancak diyalog yolu ile ülkemize geleceğini bir kez daha hatırlatırız.”