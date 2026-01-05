“Bu kararnameler, Meclis’i tamamen ortadan kaldırma hareketidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda önemli açıklamalarda bulundu.

CTP Genel Başkanı İncirli, 2026 yılının, erken genel seçim yılı olacağına dikkat çekerek, “CTP grubu olarak hükümete mensup bütün milletvekilleri ve partilerin, ‘erken seçim yeni yılını’ içtenlikle kutluyoruz.” dedi.

Yasa gücünde kararnamelerin bu dönemki Meclis çalışmalarına damgasını vurduğunu belirten İncirli, “Bu Meclis’e öyle bir dönem geçirtiyorsunuz ki, yasa gücünde kararnamelerle memleketi yönetme arzunuz bir gün bile eksilmedi. Bu hükümet, 2022 Ocak ayından bu yana 400’den fazla yasa gücünde kararnameyi bu memleketin mevzuatının içine soktu.” ifadelerini kullandı.

İncirli, yasa gücünde kararnamelerin, acil ve olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bir enstrüman olduğuna vurgu yaptı. Hükümet tarafından hayata geçirilen 400’den fazla kararnamenin, Meclis’i tamamen ortadan kaldırma hareketi olduğunu söyleyen İncirli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu hükümet, Meclis’in yetkisini ortadan kaldırıp, kamuoyunun önünde yasaların açıklıkla konuşulmasının önüne geçip, kapalı kapılar ardından yasa gücünde kararnameler hazırlayıp mevzuatı kirletmiştir. Yasa gücünde kararnamelerin 20’den fazlası da aftır. Sizin anlayışınıza göre, ‘bu meclisin işi bitmiş vaziyettedir. Yine sizin zihin dünyanızda, erken seçimle ilgili de herhangi bir engel kalmadı. Bu Meclis yenilenmek zorundadır. Bu ülkenin, yeni bir Meclis için erken genel seçime gitme mecburiyeti vardır. Yasa gücünde kararnamelerle memleketi idare etmeye çalışan hükümet, ülkedeki demokratik düzeni de derinden sarsıyor. 400 tane yasa gücünde kararnamenin yapıldığı başka bir dönem var mı? Bunların gerekçelerini anlatmak mecburiyetindesiniz.”

CTP Genel Başkanı İncirli, Bakanlar Kurulu tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile ilgili alınan kararları da değindi.

Yapılan uygulamanın yanlış ve mevzuata aykırı olduğunu defalarca anlatmaya çalıştıklarını kaydeden İncirli, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da sizleri uyarmasına rağmen bu hataları yapmaya devam ettiniz. Bir de bizim DAÜ’yi yıprattığınızı söylediniz. DAÜ’yü yıpratan, hükümetin yasa tanımaz uygulamalarıdır.” diye konuştu.