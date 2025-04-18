“Bu hükümetin halka verebilecek bir şeyi kalmadı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde engellenemeyen bir enflasyon olduğuna vurgu yaparak, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu konuya karşı duyarsız bir tavır sergilediğine dikkat çekti. “Hükümet başarısızlığını suni gündemler yaratarak örtmeye çalışıyor” diyen Ahmet Serdaroğlu, görevde olan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin misyonunu doldurduğunu ve halka verebilecek bir şeyi kalmadığına vurgu yaparak, erken seçimin şart olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan son gelişmeleri ve ekonomide gelinen durumu YENİDÜZEN’e değerlendiren Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücrete hayat pahalılığının altında verilen asgari ücretin, pahalılığı daha da derinleştirdiğini belirtti. Konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlatan Serdaroğlu, mahkemeden konuyla ilgili bir ara emri alınması beklediklerine vurgu yaparak, çıkacak karara göre hareket edeceklerini söyledi.

Son dönemde konuşulan “okullardaki başörtüsü” krizinin hükümet yetkilileri tarafından “bilerek” büyütüldüğünü de ifade eden Serdaroğlu, bu konuda yapılan açıklamaların toplumu bölmeye doğru gittiğini dile getirdi, “Toplumu bölmek, toplumumuza yapılabilecek en büyük kötülüktür” dedi.

Sendikaların büyük bir mücadele örneği gösterdiğine de dikkat çeken Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, “Artık bütün vatandaşlarımız gerçek anlamda işini gücünü bırakıp, hiçbir şeyi kaybedecek korkuları olmadan meydanlara inmeledir” çağrısında bulundu.

“Özellikle ekonomide başarısız oldular, suni gündemlerle unutturmaya çalışıyorlar”

Kıbrıs’ın kuzeyinde, asgari ücretin artık bir ‘başlangıç ücreti’ olmaktan çıkıp, ‘geçim ücretine’ dönüştüğünü vurgulayan Serdaroğlu, “Asgari ücretin son durumu içler acısı. Bu da özel sektörün örgütsüz oluşundan kaynaklıdır. 2025 Ocak – Şubat ve Mart aylarıyla birlikte hayat pahalılığının artmasıyla asgari ücretlinin aldığı zam gitti, hatta asgari ücretli kişiler geçinmek için ceplerinden ödemeye başladı” dedi. Hükümetin yanlış politikaları yüzünden yüksek enflasyonun engellenemediğini de belirten Ahmet Serdaroğlu, “Bunun bedelini de vatandaşa, asgari ücretliye ödetmeye çalışıyorlar” diyerek yapılan zamları da eleştirdi. Yapılan zamlar nedeniyle pahalılığın her geçen gün daha da derinleştiğini ve halkın alım gücünün giderek yok olduğunu anlatan Serdaroğlu şöyle devam etti: “Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz ciddi anlamda çok zor durumda. İnsanların neler yaşadıklarını hükümet görüyor ama, gördüklerini görmemezlikten geliyor ve suni gündemler yaratmaya çalışıyor. Örneğin şu an bir başörtüsü krizi var. Bunu da krize çeviren hükümettir. Ülkemizde bu konu 50 yıldır hiç tartışılmadı, şu anda suni bir gündem yaratılarak bunun tartışılması sağlandı. Çünkü ortada bir başarısızlık vardır ve bunu unutturmak istiyorlar.”

“Karşımızda ‘Çözümsüzlük çözümdür’ diyen bir hükümet var”

Hayat Pahalılığı altında yapılan artışın ardından neden yargıya başvurduklarını anlatan Serdaroğlu,

“Hayat pahalılığının ücretlere yansıtılması anayasal bir haktır” diyerek, bu konuyu mahkeme koridorlarında değil, hükümetle çözmeleri gerektiğini söyledi. “Karşımızda ‘çözüm çözümsüzlüktür’ diyen bir hükümet var” diye konuşan Ahmet Serdaroğlu, “Yüzde 11.12’lik artış tartışma konusu değildir çünkü gerçekleşen hayat pahalılığıdır. Gerçekleşen hayat pahalılığı bizim cebimizden çıkandır” ifadelerini kullandı. Asgari ücrete bir refah payı verilmediği için şuan da asgari ücretlinin geçinemeyecek durumda olduğunu söyleyen Hür-iş Başkanı, mahkemeden alınacak ara emrinin son derece önemli ve elzem olduğunu ifade etti. Şu anda mahkemeden çıkacak olan karara odaklandıklarını da belirten Serdaroğlu, çıkacak karar doğrultusunda hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

“Dünya yapay zeka konuşuyorken, biz neyi konuşuyoruz”

Kıbrıs’ın kuzeyinde sorunların bir yumak haline geldiğini aktaran Ahmet Serdaroğlu, hükümetin sorunları çözme yoluna gitmediği aksine insanları bölme yoluna gittiğini söyleyerek, bu ortamdan kazananın olmayacağını söyledi. “Hür-iş olarak bu konuya önem verdiğimiz için bu mitinge destek verdik ve bu doğrultuda da destek olmaya devam edeceğiz” diyen Serdaroğlu, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sorunlara odaklanmadığını belirtti. Ekonomi konusunda büyük mücadele verilmesi gerektiğinin de altını çizen Hür-İş Başkanı, “Uzay çağına girdik. Dünya yapay zeka konuşuyorken, biz şu an da oturup 13-14 yaşındaki çocuğun başı örtülü bir şekilde okula gidebiliyor mu gidemiyor mu konusunu konuşuyoruz. Bu konuyla gündemimizi ve odağımızı değiştiriyorlar” şeklinde konuştu.

“Toplumu bölmek, toplumumuza yapılabilecek en büyük kötülüktür”

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin artık misyonunu doldurduğunu aktaran Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, “Bu saatten sonra hükümetin geleceği yoktur, zaten bölünmüş bir hükümet vardır. O yüzden bir an önce istifa etmeleri ve erken seçime gitmeleri lazım” dedi. Hükümetin küçük ortaklarından Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da açıklamalarını eleştiren Serdaroğlu, “Bir toplumu bölerek, bir yerlere gelmek o ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Buradaki en büyük görev başbakana düşüyor. Bu hükümetin durumunu görüp artık sonlandırması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

“Toplum sesimize kulak verip, meydanları daha fazla doldurmalı”

Sendikalar olarak bundan sonraki süreçte de mücadele etmekten kaçınmayacaklarını anlatan Ahmet Serdaroğlu, toplumun büyük bir bölümünün de verilen bu mücadeleye ortak olması gerektiğine vurgu yaptı. “Artık bütün vatandaşlarımız gerçek anlamda işini gücünü bırakıp, hiçbir şeyi kaybedecek korkuları olmadan meydanlara inmelidir” diyen Serdaroğlu, “Bu kişilerin bizi temsil etmediğini söylemek bize, yani halka düşüyor. Bu yüzden, meydanlarda 8 Nisan’da 10 binler vardı bundan sonrasında artık 20 binler 30 binlerin meydanlara çıkması lazım. Çünkü demokrasinin gereği budur” ifadelerini kullandı.