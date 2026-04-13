 “Bu haftayı UBP grubunun ve hükümetin yol haritasını belirlemek için değerlendireceğiz”

Meclis Danışma Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan UBP Milletvekili Sunat Atun, bu hafta Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yapılmayacağını ve sürecin UBP ile hükümetin yol haritasını belirleme çalışmalarıyla geçirileceğini açıkladı.

Sunat Atun, “Biz toplantıda UBP gurubu olarak Başbakan’ın geçtiğimiz hafta sonu yaptığı açıklama ile koymuş olduğu iradeyi tekrarladık.” dedi.

“Bundan sonra UBP olarak önce biz kendi grup toplantısını yapıp, grubun da iradesini netleştireceğiz. Akabinde Bakanlar Kurulu ve hükümet de gerekli değerlendirmeleri yapacaktır.” ifadelerini kullanan Atun, “Önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu’nun devam etmesi yönünde CTP’ye bir öneri getirdik. Bu haftayı Başbakan’ın ifade etmiş olduğu irade doğrultusunda gerekli toplantıları yapıp hem UBP grubunun net kararını, iradesini hem de hükümetin izleyeceği yol haritasının değerlendirilmesi üzerine bu haftayı değerlendirelim. Bu sebepten dolayı bu hafta Genel Kurul olmayacaktır. Bunda mütabakat sağlamış durumdayız.” dedi.

Atun, “Hafta başından itibaren de Başbakan’ın belirtmiş olduğu irade yönünde Meclis çalışmaları ilerleme noktasına gelecektir.” ifadelerini kullandı.

“Askerin Meclis’te ne yaptığını bilemeyeceğim”

Meclis’e gelen askerle ilgili soruya da yanıt veren Atun, “Askerin mecliste ne yaptığını bilemeyeceğim. Bunu meclis başkanı açıklar belki. Ben fark etmedim.” dedi. Eylemlerin alevlenmesi durumunda asker olup olmayacağına ilişkin soruya ise “Bu noktada bir bilgim yok” yanıtını verdi.

Yasanın komiteye çekilmesine ilişkin soruya Atun, “Yasayı komiteye çekme durumu değerlendirilecek. Onu gurup toplantısında değerlendireceğiz. Yol haritası bu hafta belirlenip gerekli açıklamaları yapacağız.” dedi.

Nisap konusuna ilişkin değerlendirmesinde ise Atun, “Hükümetin kendi içindeki bir mesele. Başbakan bu konuda istişare ediyordur.” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere yönelik siber saldırılarla ilgili soruya da yanıt veren Atun, “Bu soruya yanıtı hükümetin ilgili bakanını vermesi lazım onun alanına girmek istemiyorum. Bizden de bir milletvekilinin sosyal medya hesapları kırıldı, ele geçirildi. Ülkemizde bununla ilgili ciddi bir tasarrufta ve teknik girişimde bulunmak şart, bu yönde çok acil tedbirlerin alınması şart.” dedi.

