“Bu enkazı kaldıracak siyasi iradeye sahibiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ülke gündemine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs Postası’nda Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan İncirli, hükümetin yönetim anlayışını sert bir şekilde eleştirerek son dönemde alınan kararların plansız ve öngörüsüz olduğunu söyledi. Özellikle gündemdeki Ceza ve Bilişim Suçları Yasa Tasarıları ile ilgili yapılmak istenen değişikliklere dikkat çeken İncirli, “Düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir düzen kurulamaz. CTP bu sürece karşı güçlü bir şekilde muhalefet etmeye devam edecek” dedi.

“Aldıkları kararlarla memleketi felakete sürüklediler”

Programda, hükümetin son zamanlarda aldığı kararları ve politikaları eleştiren CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin plansız ve öngörüsüz kararlar aldığını ifade ederek “Aldıkları kararlarla memleketi gerçekten felakete sürüklediler” dedi. Hükümetin yaşanan sorunların nedenini Ortadoğu’daki savaşa bağladığını ve savaşı bahane olarak kullandığını söyleyen İncirli, asıl sorunun kötü yönetimden kaynaklı olduğunu vurguladı ve “Savaşı bahane ederek kötü yönetimi gizlemeye çalışıyorlar” dedi. İncirli, özellikle yeni yapılan akaryakıt zamlarına, artan borçlanmaya ve yanlış ekonomik politikalara işaret ederek “Savaştan önce de ekonomi çok kötü yönetiliyordu” dedi. Hükümetin hayat pahalılığına karşı hiçbir yapısal önlem üretmediğini de ifade eden İncirli, “Gelirleri nasıl artıracağız, giderleri nasıl azaltacağız diye bir çalışma yapmadılar. Oturuyorlar 3-5 kişi bir masanın başına ve kendi kafalarına göre karar alıyorlar” diyerek eleştirilerini dile getirdi.

“Planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız”

Ülkede ciddi bir istikrarsızlık ve öngörülemezlik ortamı olduğuna dikkat çeken İncirli, “İnsanlar önünü göremiyor, iş dünyası yatırım yapamıyor” dedi, bu durumun sürdürülebilir olmadığını belirtti. CTP olarak önceliklerinin istikrarı sağlamak olduğunu vurgulayan İncirli, “İstikrarı sağlamak lazım, dengeyi sağlamak lazım, güven vermek lazım. Biz planlı ve veriye dayalı bir yönetim anlayışı ortaya koyacağız” şeklinde konuştu. Ayrıca, hazırlık sürecine de büyük önem verdiklerini belirten İncirli, ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. “İnsanlar bize kara kaşımıza kara gözümüze oy versin istemiyoruz” diyen İncirli, halkın bilinçli bir tercih yapabilmesi için şeffaflık vurgusu yaptı. “Neyi nasıl yapacağımızı bütün açıklığıyla paylaşacağız” ifadelerini kullanan İncirli, CTP’nin ortaya koyacağı programla hem güven ortamını yeniden tesis etmeyi hem de ülkeyi sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Kamunun daha verimli çalışması öncelikli meselemiz olacak”

Ekonomik toparlanma için yapısal adımların şart olduğunu belirten Sıla Usar İncirli, yalnızca vergi politikalarıyla değil, farklı sektörlerin güçlendirilmesiyle gelirlerin artırılması gerektiğini söyledi. Turizm, yükseköğretim ve diğer sektörlerde yapılacak düzenlemelere işaret eden İncirli, kamu verimliliğinin de artırılması gerektiğini vurguladı. “Kamunun daha verimli çalışması öncelikli meselemiz olacak. Çünkü kamu verimli çalıştığı zaman hizmetler de daha etkili olur. Şu anda kamuda verimlilikten söz etmek mümkün değil” diyen İncirli, CTP iktidarında kamu kurumlarının yeniden titizlikle organize edileceğini ifade etti.

“Doğru planlama ve güçlü siyasi irade ile bu süreci yöneteceğiz”

Ülkenin içinde bulunduğu durumu “enkaz” olarak nitelendiren İncirli, devralınacak tablonun ağır olduğunu ancak aşılabilir olduğunu vurguladı. Doğru planlama ve güçlü bir siyasi iradeyle bu sürecin yönetilebileceğini ifade eden İncirli, toplumun tüm kesimleriyle iş birliği içinde hareket edeceklerini belirtti. “Bu enkazı kaldırabilecek siyasi iradeye sahibiz” diyen İncirli, kararlı bir şekilde çözüm üretmeye hazır olduklarını dile getirdi.

“Toplumun yapısına aykırı düzenlemeler kabul edilemez”

Ceza ve Bilişim Suçları Yasa Tasarıları ile ilgili yapılmak istenen değişikliklere de değinen İncirli, değişikliklerin toplumun yapısına ve demokratik değerlere uygun olmadığını vurguladı. “Bu ceza yasası değişikliği bu topluma uymaz” diyen İncirli, halkın iradesi ve toplumsal değerler dikkate alınmadan yapılan düzenlemelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. İfade özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çeken İncirli, “İnsanlar fikrini söylemek ister, kendini ifade etmek ister. Siz bunu ortadan kaldıracak bir düzen kuramazsınız. Düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıracak bir düzen kurulamaz” dedi. İncirli, CTP’nin bu sürece karşı Meclis’te güçlü bir şekilde muhalefet etmeye devam edeceğini de kaydetti.