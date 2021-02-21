“Bu durum hükümetin motivasyonunu da sarsıyor”

Hem UBP hem de YDP içinde parti içi muhalefet ve kurultay hazırlıkları olduğunu ifade eden Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, bu durumun hükümetin motivasyonunu da sarstığını ifade etti. Bu dönemde UBP’nin de Mart ayında kurultaya gidilmesinin pandemi kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

Kabinedeki değişimi yorumlayan Arıklı, “Bu Başbakan’ın kendi takdiri, dışarıdan akıl vermek doğru değil. Başbakan açıkladığı ve açıklamadığı çeşitli nedenlerle böyle bir karar almışsa saygı duymak gerekiyor. Yeni bir dönemde sorumluluk ona ait.” dedi.

“Ben de görevden alınacağını bilmiyordum”

Başbakanın Ali Pilli’yi önceden alacağıyla ilgili bilgisi de olmadığını dile getiren Arıklı, “Ali Pilli’nin bu söylemlerine çok üzüldüm, ben de görevden alınacağını bilmiyordum, bir bakanı görevden aldırmak tabiatıma çok ters, Pilli’nin bu şekilde konuşmasına gerçekten çok üzüldüm.” dedi.

Arıklı, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin gazeteci Hüseyin Ekmekçi’ye açıkladığı, “Erhan Arıklı görevden alınacağımı biliyordu, imalı sözleri ve bakışları bunu gösteriyordu” şeklindeki sözleri ve “görevden alınmasında etkili olduğu” iddiasına çok üzüldüğünü belirtti.