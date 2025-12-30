Bu akşamdan itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ülkede bu akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, son değerlendirme ve analizlerde bölgede bu akşam 23.00’den yarın 22.00’ye kadar devam edecek gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yer yer 21-50 kg/m² şiddetinde olması beklenen kuvvetli yağışlara bağlı yaşanabilecek sel, taşkın, dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.