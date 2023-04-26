Bottan denize düştü, boğulma tehlikesi geçirdi
Taşlıca köyünün 4 kilometre deniz açığında, 45 yaşındaki G.A. (E), zodyak botu kullanımı sırasında söz konusu botta bulunan 47 yaşındaki Ashwin Mohanlal Kansara’nın (E) deniz içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
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Taşlıca köyünün 4 kilometre deniz açığında, 45 yaşındaki G.A.(E), zodyak botu, kullanımı sırasında söz konusu botta bulunan 47 yaşındaki Ashwin Mohanlal Kansara’nın (E) deniz içerisine düşerek boğulma tehlikesi geçirdi.
Ashwin Mohanlal Kansara, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Olayda ihmali görülen G.A. tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : deniz, boğulma, polis basın bülteni