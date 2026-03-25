“Boş konuştuğumu gördünüz mü? Sözümün arkasındayım”

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı “İran, Kıbrıs’ı vuracak” paylaşımıyla ilgili Haber Kıbrıs’ta Muazzez Gazihan’ın “pişman mısınız?” sorusunu yanıtladı.

Öztürk, “Bu kadar zamandır siyasetteyim boş konuştuğumu, doğru olmayan şeyleri söylediğimi gördünüz mü? İnanmadığım şeyleri kolay kolay dile getirmiyorum” dedi. Yazının içeriğinin okunması gerektiğini belirten Öztürk, “İlk defa benim dile getirdiğim bir şey miydi? Değildi. İran daha düne kadar açıklama yaptı vuracağını ve yani Kıbrıs’ı değil de Amerika’ya ulaşamadığı için yardım eden bütün ülkeleri vuracağını dile getirdi” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’a da 2 tane füze atıldı zaten. Bunların düşmesini Türkiye ve NATO ülkeleri önledi” diyen Öztürk, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin attığı adımların tüm adayı tehlikeye attığını söyledi. Öztürk, “Güney Kıbrıs kendi ülke bütünlüğünü tehlikeye atarken bizi de tehlike içine sokuyor” dedi.

İngiltere’nin ABD’ye üslerini açtığını ifade eden Öztürk, “Üslerden kalkan uçaklar İran’ı vuruyor ve adanın hem güneyini hem kuzeyini hedef haline getiriyor. Bizim de toprak bütünlüğümüz tehlikede. Güneye atılan bir füzenin bizi vurmayacağının bir garantisi var mı?” sorusunu sordu.

Yazısının başlıktan değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, “Yazının bütününü lütfen okusunlar. Diyorum ki Güney Kıbrıs 2 hava üssünü kapatması gerekiyor ve Trodos’tan sinyal istihbaratı yapıyor. Dış basından aldığım bilgiler ışığında bunları söylüyorum” dedi.

Öztürk, “Evet sözümün arkasındayım, aynı şeyleri söylüyorum. Eğer üslerini başka uçaklara açmaya devam ederlerse evet bir savaş geliyor. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok biz bunu Güney Kıbrıs’tan talep ediyoruz. Üsleri kapatma konusunda bizim yetkimiz yok. Ben hakikatleri söyledim ve söylemeye de devam ediyorum” ifadelerini kullandı.