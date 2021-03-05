Borrell: "Yakalanması gereken gerçek bir fırsat vardır"

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis bugün, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'i kabul etti. Borrell, görüşme sonrası Kıbrıs konusunda yakalanması gereken gerçek bir fırsat olduğunu belirtti.

Borrell, Anastasiadis’le görüşmesinden sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda: "Anastasiadis ile Kıbrıs’ta çözümle ilgili çok iyi bir görüşme yaptık. BM 5+1 görüşmelerine katılmak tüm Kıbrıslıların, bölgenin ve AB’nin faydasına olacaktır” diye yazdı.

Anastasiadis: “AB’nin yeni tur görüşmelere katılması çok önemlidir”

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis de görüşmenin ardından Twitter hesabındaki paylaşımında, Cenevre’deki görüşmelere AB’nin katılımının oldukça önemli olduğunu belirtti.

Anastasiadis, “Josep Borrell, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ışığında başlayacak olan barış sürecine olanak sağlayacak havayı koruma çabalarında AB’nin desteği için teşekkürler. AB’nin yeni tur görüşmelere katılması çok önemlidir” ifadelerini kullandı.