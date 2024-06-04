“Bohça” sergisi Cuma günü Girne Halk Kütüphanesi’nde ziyaret edilebilecek

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, sergiyi cuma günü 19.00’da Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu açacak. Sergi, 15 Haziran Cumartesi gününe kadar mesai saatleri içinde ziyaret edilebilecek.

Nilgün Güney’in "Bohça" sergisinde yer alan tüm eserlerin fotoğrafları ve Kıbrıs Türk kadın şairlerin şiirleri ile anlatılarından oluşturduğu ve Kültür Dairesi katkılarıyla basılan "Bohça" sergi kitapçığı sergi süresince satılacak. Kitapçıktan elde edilecek gelir Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak.

Bohça sergisinde Nilgün Güney’in geçmiş yıllardan kalma elbise, bohça, yemeni, tül gibi malzemeler kullanarak tuval üzerinde kolaj tekniği ile ürettiği 50 eseri sanatseverlerin izlenimine sunulacak.