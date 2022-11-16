Girne Belediyesi tarafından yürütülen "Transfer İstasyonu ve Geliştirilmiş Atık Yönetim Hizmetleri Projesi” altında yürütülen “Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Yaratma Kampanyası” çerçevesinde, Boğaz piknik alanında çevre temizliği yapıldı.

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından Toplum Kalkınması Dördüncü Hibe Programı kapsamında finanse edilen etkinlikte, Girne Belediyesi, Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. sınıf öğrencileri ve Vakıflar İdaresi Girne İyilik Gönüllüleri ve Belpaz Yatırım Ltd. Boğaz piknik alanını temizledi.

Piknik alanından toplam 350 poşet çöpün toplandığı etkinliğin başında, öğrencilere, naylon poşet kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık yaratmak amacıyla, bez alışveriş çantası dağıtıldı.