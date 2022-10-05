BM: “Kuzeydeki yönetimden, kampları terk etmemiz yönünde herhangi bir bildirim almadık”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, Kıbrıs’ın kuzeyindeki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne yönelik “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” sözlerine, BM’den yanıt geldi.

Cyprus Mail gazetesine kısa bir açıklama yapan BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique, “Kuzeydeki yönetimden, kamplarını terk etmeleri yönünde herhangi bir bildirim almadıklarını” ifade etti.

Sözcü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamasında ise, “BM merkezinde Kıbrıs Türk tarafından sunulan söz konusu talep hakkında bilgimiz var; ancak Kıbrıs Türk tarafından resmî bir bilgilendirme yok” dedi.

Hürriyet gazetesine konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ara bölge dışında Kıbrıs’ın kuzeyinde 2 kamp ve bir temas noktası bulunan BM Barış Gücü’nün Kıbrıs Cumhuriyeti’nden izin alarak görev yaptığını belirtmiş ve “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” açıklamasında bulunmuştu.

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