Erhürman’dan Ertuğruloğlu’na: Bizi Sarayönü'ne hapsetmekten başka dertleri yok

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun “Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler” açıklamasını eleştirdi, "BM'nin KKTC'yi tanıması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?” diye sordu.

Erhürman, “Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasını istemeyen, bizi Sarayönü'ne hapsetmekten başka derdi olmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız” diyerek, “Ne derlerse desinler, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek” dedi.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: Tahsin Ertuğruloğlu BM'ye, "ya KKTC'yi tanı ya çekil" mi dedi gerçekten? Ve bunun için de bir ay süre mi verdi? Kaç ay verirse versin Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde "BM'nin KKTC'yi tanıması" diye bir şeyin söz konusu olmayacağını bilmiyor mu?

Mesele net: Dert tanınma falan da değil aslında. Kıbrıslı Türklerin dünyayla buluşmasını istemeyen, bizi Sarayönü'ne hapsetmekten başka derdi olmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fırsat verilse bin bir mücadeleyle dünyaya açtığımız kapıları da kapatacak!

Fırsat vermeyeceğiz! Ne derlerse desinler, halkımızı dünyayla ve uluslararası hukukla buluşturma mücadelemiz devam edecek...