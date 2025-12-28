“BM kararlarına seçici yaklaşamazsınız, çözümün şeklini tanımlar”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, BM imzasıyla yapılan ortak açıklamada çözüm şekline neden yer verilmediği sorusuna yanıt verirken, “BM kararlarına yapılan atıflar otomatik olarak Kıbrıs çözümünün biçimini de tanımlar. Kararlara seçici bir şekilde, ‘à la carte’ yaklaşamazsınız” dedi.

Phileleftheros gazetesine verdiği röportajda gazeteciler, Hristodulidis’e, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından BM imzasıyla yapılan ortak açıklamada, BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıfta bulunulmasına karşın neden çözümün şekline değinilmediği soruldu.

Hristodulidis ise verdiği cevapta, “BM kararlarına yapılan atıflar otomatik olarak Kıbrıs çözümünün biçimini de tanımlar. Kararlara seçici bir şekilde, ‘à la carte’ yaklaşamazsınız” dedi.

Öte yandan “Erhürman'ın seçilmesiyle bir şeylerin değiştiği algısına katılıyor musunuz” sorusuna da yanıt veren Kıbrıslı Rum lider, “Elbette Sayın Erhürman, Sayın Tatar'dan farklı ve bunu kendisiyle tanıştığınızda kolayca anlayabilirsiniz. Ancak hepimiz müzakere masasında değerlendirileceğiz” dedi.

Hristodulidis, “Müzakereler başlamazsa, hiçbirimiz hakkında kesin konuşamayız. Söylem ve görüşmeler düzeyinde Sayın Erhürman, Sayın Tatar'dan kesinlikle farklı. Sayın Tatar ile sadece güven artırıcı önlemleri tartışarak iki buçuk yıl kaybettik, çünkü özü tartışamadık. Şimdi özü ele alma zamanı” şeklinde konuştu.