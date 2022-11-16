BM Genel Sekreteri Yardımcısı Kıbrıs’ta

BM Genel Sekreterinin Avrupa, Orta Asya ve Amerika'dan sorumlu Yardımcısı Miroslav Jenca, Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmek üzere bugün Kıbrıs’a geldi.

Cyprus Mail’de yer alan bilgilere göre Jenca, tıkanan Kıbrıs müzakerelerinde bir köprü görevi görmek adına adaya gelmiş durumda.

BM yetkilisinin bugün saat 17.00’de Kıbrıslı Türk müzakereci Ergun Olgun ve Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelaou ile görüşecek.

Jenca’nın Perşembe gün ise Kıbrıslı liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan bilgilere göre ise Jenca'nın görüşmelerinden herhangi bir gelişme beklenmiyor.

Ancak ziyaret, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu konusunda temaslarda bulunmaya devam ettiği mesajını göndermesi nedeniyle önemli olarak nitelendiriliyor.