"Biz Doğayız" Sergisi Girne'de açılıyor

Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği’nin geçtiğimiz ay Yalova Kağıt Müzesinde gerçekleştirdiği "Biz Doğayız" isimli sergisi Girne’de sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi yarın saat 16:00’da Sevda Orr Studio’da açılacak ve 15 Aralık’a kadar ziyarete açık olacak.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, doğanın, sadece görsel bir ilham kaynağı değil, aynı zamanda sanatçılar için derin bir bağlılık ve hayal gücü kaynağı olduğunu vurgulanan sergide, doğal malzemeler ve çevre dostu yaklaşımlarla üretilen eserler yer alıyor.

Sergide, Bahire Deniz, Canan Topaloğlu, Emel Samioğlu, Eser Keçeci, Fatma Özok, Feza Sanvar, Gonca Akbudak, Hanım Taghiyeva, İnci Kansu, İsmet Tatar, Kemal B. Caymaz, Mandana Mehrnia, Mine Korudağ, Necla E. Kızıl, Özge Yücesoy, Raif Kızıl, Rana Özdoğa, Roya Alagheband, Sevda Zengin Orr, Sophia Hadjipappa ve Tülay Pirgalıoğlu gibi sanatçıların eserleri sergilenecek.