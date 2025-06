“Biz çocuklarımıza dönmek isteyecekleri bir ülke yaratacağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başlattığı kitle toplantılarına Lefke’de devam etti.

Kitle toplantısı öncesinde CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve parti heyeti, Lefke Spor Kulübü’nü ziyaret ederek bölge halkıyla bir araya geldi. Daha önce Girne, Mağusa, İskele, Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen buluşmaların ardından Lefke’de düzenlenen etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi ve Lefke İlçe Sekreteri Burhan Eraslan toplantıda konuşma yaparak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Erhürman: Bir kırılma anına doğru ilerliyoruz

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin her anlamda bir kırılma noktasına doğru ilerlediğini belirtti. “Bu sadece Kıbrıs sorunuyla ilgili bir kırılma değil, aynı zamanda hanelerimizin içine kadar giren ekonomik bir krizin de eşiğindeyiz” diyen Erhürman, ülkenin Kuzey’inin, Güney’le karşılaştırıldığında daha pahalı hale geldiğini, bunun da mevcut hükümet politikalarının sonucu olduğunu ifade etti.

Erhürman, turizmde sadece casino turizminin kaldığını, yükseköğretimde ciddi öğrenci kaybı yaşandığını, inşaat sektörünün kontrolsüz büyüdüğünü ve sanayi sektörünün rekabet edemez hâle getirildiğini belirtti. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevsizleştirildiğini, mülkiyet davalarının artmasının da hükümetin izlediği çözümsüzlük politikalarının sonucu olduğunu söyledi.

“Bu zihniyetle 5 yıl daha gidilmez”

Ülkenin uluslararası alanda giderek yalnızlaştığını kaydeden Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olunmasına rağmen herhangi bir somut kazanım elde edilmediğini ifade etti. “Kıbrıs Türk halkı, son yıllarda dünyaya en kapalı, en izole dönemini yaşıyor” diyen Erhürman, mevcut zihniyetin bir dönem daha sürmesi hâlinde, ülkenin tam anlamıyla bir felakete sürükleneceğini söyledi.

“Biz bu işi yapacağız”

Konuşmasının sonunda, toplantıya katılanlara ve tüm CTP’lilere çağrıda bulunan Erhürman, “Bu seçim herhangi bir seçim değil. Bu, çocuklarımıza dönmek isteyecekleri bir ülke bırakıp bırakmayacağımızı belirleyecek seçimdir. Bu bizim kaderimiz değil. Biz bu işi yapacağız” dedi. Tufan Erhürman’ın konuşması sık sık alkışlarla kesilirken, toplantı soru-cevap ve öneri bölümünün ardından sona erdi.

Kişi: Her CTP üyesi bu seçimde görevli sayılmalı

CTP Örgütlenme Sekreteri Mehmet Kale Kişi, ülkenin içinden geçtiği sürecin “toplumsal bir yıkım” olduğunu ifade etti. Bu seçimlerin herhangi bir seçim olmadığını belirten Kişi, “Bu süreçte her CTP üyesi kendisini seçimde görevli saymalı. Çünkü adayımız, toplumun her kesiminden oy alabilecek bir profil çiziyor” dedi. Kitle toplantılarının altıncısını gerçekleştirdiklerini aktaran Kişi, profesyonel propaganda çalışmalarının ve örgüte yönelik yol gösterici belgelerin hazırlanmakta olduğunu belirtti. “Umutsuzluğa karşı umudu büyütmek bizim görevimiz” diyen Kişi, örgüt içindeki her bireyin aktif mücadele içinde olması gerektiğini vurguladı.

Eraslan: Seçim sürecine start verdik

CTP Lefke İlçe Sekreteri Burhan Eraslan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın katılımıyla Lefke’de önemli bir buluşmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Eraslan, “Bu toplantılarla birlikte aslında cumhurbaşkanlığı seçim sürecine de bir biçimde start vermiş oluyoruz. Elbette bu sürecin başlangıcını partimizin kurultayıyla yapmıştık ama şimdi tüm ilçelerde halkla bir araya gelmeye devam ediyoruz” dedi. Mevcut Cumhurbaşkanı’nın görev süresi boyunca hiçbir somut adım atmadığını söyleyen Eraslan, “Kıbrıs sorununda yeni bir kapı açılması şart. Aksi takdirde hem ekonomik hem siyasi çöküş kaçınılmaz olur” diye konuştu.