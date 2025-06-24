Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Ekonomik Daralmanın Göstergeleri ve Sair Konular” konulu güncel konuşma yaptı.

Solyalı, ekonomik sorunlara dair hükümetin herhangi bir açılım veya önlem ortaya koymadığını öne sürerek “Bugüne kadar bir tehlikeye karşı hazırlık yapıldığını duymadık, duymayı da beklemiyoruz” dedi. Solyalı, hükümetin ekonomik alanda pasif kaldığını söyledi.

Ekonomi Bakanlığı’nın işlevsiz olduğunu söyleyen Solyalı, bakanlığın etkinlik göstermemesi nedeniyle kamu kaynaklarının ve zamanın boşa harcandığını öne sürdü.

Solyalı, Nobel Ekonomi Ödülü’nü geçtiğimiz yıl kazanan Türk iktisatçı Daron Acemoğlu’na da atıfta bulundu. Acemoğlu’nun “Bir halkın kaderi, sadece coğrafya değil; siyasi ve ekonomik kurumların niteliğiyle belirlenir” sözlerini hatırlatan Solyalı, bu yaklaşımın hükümetin kurumsal yapılar ve ekonomi yönetimi açısından ne kadar eksik kaldığını gösterdiğini söyledi.

Güney Kore ile Kuzey Kore örneğini gündeme getiren Solyalı, aynı topraklardan gelen halkların farklı kurumsal yapılar nedeniyle bugün çok farklı noktalarda bulunduğunu belirterek, Güney ve Kuzey Kıbrıs için de bu durumun geçerli olduğunu vurguladı.

Solyalı, Kıbrıs sorununun, bölgenin zenginlikleriyle ve bu zenginliklerin çözüm sürecine sağlayabileceği katkıyla yakından ilişkili olduğunu kaydetti.

“Coğrafya bize kader olarak sunulamaz” diyen Solyalı, bu anlayışa mahkûm olmayı reddettiklerini belirtti. Solyalı Cumhurbaşkanlığı makamının, “onunla görüşmem, bununla oturmam” gibi söylemlerle hareket etmek yerine, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini kaydetti.

Daron Acemoğlu’nun Nobel ödüllü teorisine atıfla, coğrafyanın tek başına bir halkın kaderi olamayacağını bir kez daha yineleyen Solyalı, yöneticilerin değişmesiyle bu ülkenin kaderinin de değişeceğine inandığını söyledi. Ekim ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bu değişimin ilk adımı olacağını belirten Solyalı, “Bu teori, Kıbrıslı Türklerin ekonomik ve siyasi olarak sıçrama yapmasının temel dayanağıdır. Bu iddiayı önemsiyorum” dedi.

Solyalı, demokratik işleyişin temel unsurlarından birinin doğru atamalar ve yasalara uygun kurumlar olduğunu belirterek, bu şekilde kurgulanan yapıların hem demokrasiye hem de ekonomik refaha doğrudan katkı sağladığını dile getirdi. Meclis’te milletvekilleri tarafından yöneltilen birçok yazılı sorunun yanıtsız kaldığını hatırlatan Solyalı, bu durumun şeffaflık açısından ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti.

Meclis Başkanlığı’a seslenen Solyalı, “Siz yasamanın başındasınız ve milletvekillerinin sorduğu sorulara yanıt gelmemesinin hesabını siz de sormalısınız” dedi.

Meclis Başkanlığı’nın, istifa eden bir milletvekilinin istifasını genel kurul gündemine getirmeyerek, Meclis’in iradesini zedelediğini söyleyen Solyalı, bu kararın hangi yetkiye dayanarak alındığını sordu.

Meclis çalışanlarının çalışma koşullarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Solyalı, bazı personele yönelik ayrımcılık yapıldığına dair duyumlar aldıklarını, çalışanların barış ve eşitlik içinde çalışmadıklarını hissettiklerini belirtti. Özellikle bazı personele üçer beşer sekreter verilirken, diğer çalışanların temel hizmetlere erişemediğini dile getirdi. Solyalı, Meclis yönetiminin bu konuda daha adil ve kapsayıcı bir tutum takınması gerektiğini söyledi.

Taşeron işçilerin Meclis'teki statüsüne ilişkin de eleştirilerde bulunan Solyalı, taşeron çalışanların hangi görev tanımıyla, hangi yasal bağa dayanarak çalıştıklarının belirsiz olduğunu belirtti. Bu kişilerin kamu görevlisi gibi pozisyonlarda çalıştırıldığı izleniminin oluştuğunu söyleyen Solyalı, Meclis Başkanlığı’ndan bu konuda açıklık ve şeffaflık beklediklerini ifade etti.

Solyalı, son dönemde Meclis’te “karşılama heyeti”, “uğurlama heyeti” gibi protokol uygulamalarının oluşmaya başladığını belirterek, bu uygulamaların Kıbrıs kültürüyle örtüşmediğini düşündüğünü kaydetti.

Konuşmasının sonunda, yeni dönemde daha kapsayıcı, adil ve çalışanlara eşit mesafede duran bir yönetim anlayışının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Solyalı, Meclis Başkanlığı’nı bu yönde adım atmaya çağırdı.