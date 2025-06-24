Kırok: Çatalköy-Değirmenlik yolunu güvenli hale getirmek için somut adımlar atılacak

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunda bugün meydana gelen elim trafik kazasının ardından yolun ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Kırok, belediye olarak bu güzergâhta yaşanan güvenlik eksikliklerine dikkat çektiklerini ancak bugüne kadar somut adımlar atılmadığını vurguladı. Bu kapsamda, güvenliği sağlamak amacıyla birçok yetkilinin katılımıyla kapsamlı bir inisiyatif oluşturacaklarını açıkladı.

“Bugün yine Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen elim trafik kazası, bu güzergâhın ne denli tehlikeli olduğunu ve bir an önce güvenli hale getirilmesi gerektiğini acı bir şekilde bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Çatalköy Esentepe Belediyesi olarak, bu yolda daha önce defalarca dile getirdiğimiz güvenlik eksiklikleri ve alınması gereken önlemler ne yazık ki bugüne kadar yeterince karşılık bulmamıştır. Her geçen gün yaşanan kazalar can ve mal kayıplarına yol açmakta; bölgemizin insanlarını, sürücüleri ve ziyaretçileri ciddi tehlike altına sokmaktadır.

Bu doğrultuda, Belediyemiz artık bu konuda somut bir adım atma kararı almıştır. Çatalköy-Değirmenlik dağ yolunun modern, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde düzenlenmesi için geniş katılımlı bir inisiyatif başlatıyoruz.

Bu inisiyatif kapsamında, Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dimağ Çağıner, KTMMOB Başkanı Sayın Seran Aysal, Mutahitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, ve birçok sivil toplum örgütünün desteğiyle bir araya gelerek gerekli projelendirme, teknik değerlendirme ve kamuoyu oluşturma çalışmalarını yürüteceğiz.

Hedefimiz; sadece tepkimizi ortaya koymak değil, aynı zamanda çözümün bir parçası olmaktır. Halkımızın güvenliği, bölgemizin ulaşım altyapısı ve turizm potansiyeli için bu yolun bir an önce yapılması elzemdir.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Sayın Dimağ Çağıner ile yapmış olduğumuz ilk görüşmede, sürece maddi manevi her türlü katkıyı koyma konusunda gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Tüm ilgili kurum ve kuruluşları da bu çabaya destek olmaya davet ediyor; kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı

Ceyhun KIROK”