Birlik ve dayanışma gecesi: Afik Group, Kuzey Kıbrıs’ta geniş katılımlı iftar düzenledi

Dün akşam, ailelerin, bölge halkının, çalışanların ve iş ortaklarının aynı sofrada buluştuğu gerçekten özel bir buluşmaya dönüştü. Sadece iftar olmanın ötesinde; samimiyet, geleneklere saygı ve güçlü bir topluluk ruhuyla dolu sıcak ve anlamlı bir an yaşandı.

Mekân düzeninden sunulan yemek çeşitlerine kadar her detay titizlikle planlandı ve her misafirin kendini hoş karşılanmış, değerli ve gerçekten önemsenmiş hissetmesi sağlandı.

Konuyla ilgili şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada is şu ifadelere yer verildi:

“Uluslararası bir şirket olarak Afik Group, rolünün yalnızca projeler geliştirmekten ibaret olmadığına inanıyor. Toplumun bir parçası olmak ve onun kültürel ile dini değerlerine saygı göstermek, sadece bir sorumluluk değil, temel bir değerdir.

Şimon Bey’den mesaj

“Ramazan, insanları birbirine yakınlaştıran; basit anların ve insani bağların değerini hatırlatan özel bir zamandır.

Bu iftarı bizimle paylaşan herkese içtenlikle teşekkür ederim.

Evlerinizin her zaman huzur, sıcaklık ve bereketle dolmasını diliyorum.

Yaklaşan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.”

Jack Afik’ten mesaj

“En anlamlı şeylerin, insanlar için ve insanlar sayesinde ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz.

Bu iftar bir arada olmaktan gurur duyduğumuz topluluğa ‘teşekkür’ deme şeklimizdi.

Sadece projeler inşa etmekle kalmayıp, insanları bir araya getiren anlar yaratmaktan onur duyuyoruz.

Herkese hayırlı Ramazanlar ve mutlu bir bayram diliyorum.”