Birleşmiş Milletler’den Kıbrıs’ta “ortak zemin” arayışı

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Kıbrıs’ta temaslar yaptı, ortak zemin arayışlarını sürdürdü.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Yenca, Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununun çözüm sürecine bağlı kalacağına dair güvencesine dikkat çekti.

Yenca, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununun Kıbrıs halkının refahı ve yararına olacak şekilde çözülmesi çabalarının devam edebilmesi için, Kıbrıs'taki 2 taraf arasında ortak zemin ve anlayış bulmaya kararlı olduğunu vurguladı.

Tatar’a göre ortak zemin yok

Kıbrıslı Türk lider olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Yenca’yla görüşen Ersin Tatar, basına değerlendirmede bulundu.

Tatar, görüşmede artık federasyon temelinde bir anlaşma niyetlerinin olmadığını anlattıklarını söyledi ve “Jenca’nın sözlerini çok iyi anladığını” ifade etti.

Tatar, geçen nisan ayında Cenevre’de Birleşmiş Milletler'e yeni siyasetlerini sunduklarını ve Türkiye’nin de bu siyasete tam desteğiyle, çalışmalarını bu anlayışla yürüttüklerini ifade etti.

Tatar, “Birleşmiş Milletler'in bir adım atması gerekmektedir. Bunu kendilerine söyledim” diye konuştu.

Tatar, Jenca’nın ise diyalogdan kopmama çağrısında bulunduğunu ve ilerde herhangi bir durum değişikliğinde görüşmelerin başlaması durumuna hazırlıklı olunması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Ersin Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’a ayrıca verdiği demeçte de Jenca ziyaretinin, Kıbrıs’ta çözüm için ortak bir zemin araştırması niteliği taşıyan bir ziyaret olduğunu, şu anda ortak zemin olmadığının ortada olduğunu iddia etti.

Kıbrıs’ta çözüm için diyaloğa devam edeceklerini, bağların devamı olması amacıyla görüşmeleri sürdüreceklerini ama şu anda ortak zemin olmadığını ifade eden Tatar, “Kıbrıs’ta kilit egemen eşitliğimizdir” dedi.