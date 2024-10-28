“Birden fazla mühürlü oylar geçersiz sayılmalı”

Ertuğrul SENOVA

Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik YENİDÜZEN’e konuştu, YSK’nın, 47/81 sayılı kararına işaret ederek, seçimlerde mühür vurmanın amacının, seçmenin, kendisini belli edecek herhangi bir işaret koymasını engellemek amacını taşıdığını belirtti, Meclis Başkanı seçiminde kullanılan birden fazla mühürlü oyların bu kapsamda geçersiz sayılması gerektiğine dikkat çekti.

Şefik, “Evet, seçim yasasında veya iç tüzükte, çift mührün yasak olduğu ifadesi bulunmuyor. Ancak oyun, hangi seçmen tarafından kullanıldığını belli eden bir işaretin bulunmasının yasak olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, oy pusulasında herhangi bir işaret olmaması için, mührün bir kez basılması gerekiyor” dedi.

Emekli Yüksek Mahkeme ve YSK Başkanı Şefik, olan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun “Birden fazla mühür vurulması, seçmenin iradesini kuvvetli şekilde ifade etmesi anlamına gelir” açıklamasına işaret etti, “Hatalı bir oyun, kuvvetli irade anlamına geldiğini söylemek çok tehlikeli. İradenin, sandığa yansımasını engeller” diyerek, “Birden fazla mühür vurmanın ‘güçlü irade’ olarak nitelendirilmesi, sade vatandaşın oyunu yanlış kullanmasına neden olabilir, seçimlerde irade sandığa yansımayabilir” şeklinde konuştu.

“Konu, mahkemelere taşınamaz, Meclis içinde çözülmeli”

Meclis’teki Başkanlık Divanı seçimlerinin Meclis İç Tüzüğü’ne göre yapılması gerektiğini, Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen Şefik, ayrıca Anayasa’nın 95’inci maddesi kapsamında krizin mahkemelere taşınmasının söz konusu olmadığını, sorunun Meclis içinde çözülmesi gerektiğini belirtti.

Hasipoğlu’nun ‘kuvvetli irade’ açıklaması:

“Hatalı bir oyun, kuvvetli irade anlamına geldiğini söylemek çok tehlikeli”

Şefik, “Milletvekilleri, kalburüstü insanlar. Seçimle gelmiş, bilgili ve donanımlı insanlar olmalı. Halkın onlara güvenmesi gerek. Ancak emekli bir Yüksek Mahkeme Başkanı ve YSK Başkanı olarak, yapılan açıklamaları okuduğum zaman endişeleniyorum” dedi, özellikle, aynı zamanda bir hukukçu olan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun “Birden fazla mühür vurulması, seçmenin iradesini kuvvetli şekilde ifade etmesi anlamına gelir” açıklamasına işaret etti.

Şefik, “Hatalı bir oyun, kuvvetli irade anlamına geldiğini söylemek çok tehlikeli. İradenin, sandığa yansımasını engeller” diyerek, “3 kez mühür vurmanın ‘güçlü irade’ olarak nitelendirilmesi, sade vatandaşın oyunu yanlış kullanmasına neden olabilir, seçimlerde irade sandığa yansımayabilir” şeklinde konuştu.

“Oyun hangi seçmen tarafından kullanıldığını belirten bir işaret olmaması için mühür bir kez vuruluyor”

Meclis İç Tüzüğü ile Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın, seçimlerde ‘mühür’ kullanılmasından söz ettiğini anımsatan Şefik, “YSK’nın, 47/81 sayılı bir kararı var. Bu karar, seçimlerde gizli oy verilmesinin kurallarıyla ilgilidir. Buna göre mühür basmanın amacı, seçmenin pusulaya herhangi bir işaret koymasını engellemek içindir” dedi.

Gizli oy işleminin nasıl gerçekleşeceğinin bariz olduğunu belirten Şefik, “Evet, seçim yasasında veya iç tüzükte, çift mührün yasak olduğu ifadesi bulunmuyor. Ancak oyun, hangi seçmen tarafından kullanıldığını belli eden bir işaretin bulunmasının yasak olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, oy pusulasında herhangi bir işaret olmaması için, mührün bir kez vurulması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Birden fazla mühürlü oylar geçersiz”

Şefik, soru üzerine Meclis Başkanı seçiminde kullanılan birden fazla mühürlü oyların bu kapsamda geçersiz sayılması gerektiğini de vurguladı.