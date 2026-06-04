“Ahsen dosyası daha fazla bekletilmeden savcılığa gönderilmeli”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Mali İşler ve Kaynak Geliştirme Sekreteri Ece Balcı, Ahsen Nur Kilitcioğlu dosyasına ilişkin, toksikoloji raporunun temiz çıktığını ancak soruşturmanın hala tamamlanmadığını belirtti.

Mayıs TV’de Meltem Sakin’in hazırlayıp sunduğu programa katılarak Ahsen Nur Kilitcioğlu dosyasından sağlık, ekonomi, gençlik ve sosyal politikalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Ahsen Nur Kilitcioğlu dosyasına ilişkin konuşan Balcı, toksikoloji raporunun temiz çıktığını ancak soruşturmanın hala tamamlanmadığını belirtti. Dosyanın bir an önce savcılığa gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, olayın ilk günlerinden itibaren alınan ifadeler ve yürütülen süreç nedeniyle kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluştuğunu söyledi.

Ailenin yaklaşık bir yıldır belirsizlik içinde bırakıldığını ifade eden Balcı, yalnızca Ahsen dosyasında değil, Güldeniz Özel dosyasında da adalet beklentisinin sürdüğünü belirterek, kadın ölümlerine ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

“Nüfusun gerçek boyutu bilinmiyor”

Ülkede yaşanan birçok sorunun temelinde plansızlığın bulunduğunu dile getiren Balcı, nüfusun gerçek boyutunun bilinmediğini, eğitimden istihdama kadar pek çok alanda sağlıklı planlama yapılamadığını söyledi. Artan ekonomik baskının ve sosyal adaletsizliklerin toplumdaki sorunları derinleştirdiğini belirten Balcı, özellikle gençlerin gelecek kaygısının her geçen gün büyüdüğüne dikkat çekti.

Sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Balcı, devlet hastanelerinde yaşanan yoğunluk, uzun randevu süreleri ve altyapı eksikliklerinin vatandaşları özel sağlık hizmetlerine yönelmek zorunda bıraktığını ifade etti. Sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan eşitsizliklerin toplumdaki adalet duygusunu zedelediğini belirten Balcı, ilaç tedarikinde yaşanan sorunların da hükümetin yönetim zafiyetini ortaya koyduğunu savundu.

Yaşlı bakım hizmetleri konusunda kapsamlı bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Balcı, bakım evlerinin standartlarının belirlenmesi ve etkin şekilde denetlenmesi gerektiğini vurguladı. Evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesinin de kaçınılmaz hale geldiğini ifade eden Balcı, önümüzdeki yıllarda yaşlılık yoksulluğunun önemli bir sosyal sorun olarak ortaya çıkacağını kaydetti.

Özel sektörde çalışan çok sayıda kişinin sosyal sigorta yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığına dikkat çeken Balcı, bu durumun gelecekte ciddi sonuçlar doğuracağını söyledi. Bugün asgari ücret üzerinden yatırımı yapılan çalışanların emeklilik döneminde yaklaşık 37 bin TL gelirle yaşamlarını sürdürmek zorunda kalacağını belirten Balcı, artan yaşam maliyetleri karşısında bu gelirin yeterli olmayacağını ifade etti. Balcı, düşük emekli gelirlerinin yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyacı artıracağını, ancak mevcut sistemin bu talebi karşılayacak hazırlığa sahip olmadığını vurguladı.

“Genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı tarihte yapılması karmaşa yaratır”

Elektrik zamları, hayat pahalılığı ve üretim maliyetlerindeki artışın halk üzerindeki baskıyı artırdığını söyleyen Balcı, ekonomik sorunların yalnızca gelir kaybıyla sınırlı kalmadığını, toplumsal huzuru ve aile yaşamını da doğrudan etkilediğini belirtti.

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Balcı, genel seçimlerle yerel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının ciddi karmaşa yaratabileceğini ifade ederek, mevcut seçim sisteminin zaten önemli sorunlar içerdiğini söyledi. Belediyecilik anlayışında temel ölçütün hizmet kalitesi olması gerektiğini vurgulayan Balcı, iyi çalışan belediyelerin desteklenmesi, yetersiz kalan yönetimlerin ise güçlü alternatiflerle değiştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs’ın güneyindeki seçim sonuçlarına da değinen Balcı, aşırı sağın yükselişinin endişe verici olduğunu belirterek, faşizmin hangi toplumda ortaya çıkarsa çıksın demokrasi açısından tehdit oluşturduğunu söyledi. TDP’nin çözüm ve federasyon hedefinden vazgeçmeyeceğini ifade eden Balcı, barış ve ortak gelecek mücadelesini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.