Yeniden Yeşil Kıbrıs projesiyle ülkeye 14 bin 300 fidan dikildi

Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve tüm belediyelerin iş birliği ile hayata geçirilen ağaçlandırma ve fidan dikim projesi “Yeniden Yeşil Kıbrıs” ile ülkeye 14 bin 300 fidan dikildi.

18 belediyede 27 dikim noktasında dikilen fidanların 6 bin 300’ü selvi, 4 bin 700’ünü okaliptüs, bin 400’ü çam, bini mavi selvi, 500’ü prosopis, 200’ü fıstık çamı ve 200’ü de zeytin fidanı.

Projeye 91 okul ve 169 kurum olmak üzere, 7 bin 331 kişi kayıt yaptı. Kayıtların 731’i bireysel, 2 bin 972’si kurumsal, 3 bin 628’i ise öğrencilerden oluştu.

“Yeniden Yeşil Kıbrıs Projesi” kapanış etkinliği Cumhurbaşkanlığı Beyaz Salon’da gerçekleştirildi. Etkinlikte, proje sonuçları paylaşılarak, katkı koyanlara plaket takdim edildi.

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve temsilcileri, ilgili bakanlık bürokratları ve diğer katkı koyan kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Video gösterimi ile başlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar birer konuşma yaptı. Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ise bir sunum gerçekleştirdi.

Erhürman: “Devraldığımızdan çok daha güzel bir ülkeyi çocuklarımıza devredebiliriz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, projeye katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek, hedeflerinin ülkeyi yeşillendirmek olduğunu söyledi. Erhürman, 14 bin 300 fidanla başlayan sürecin her yıl büyüyerek devam etmesini umduğunu da kaydetti.

Çevrenin korunmasının çocuklara karşı bir görev olduğunu, çevre hakkının gelecek kuşakların bir hakkı olduğunu belirten Erhürman, “Birlikte çalışarak, devraldığımızdan çok daha güzel bir ülkeyi çocuklarımıza devredebiliriz.” dedi. Yurttaş olmanın yalnızca hak sahibi olmak anlamına gelmediğini, sorumluluk taşımayı da gerektirdiğini ifade eden Erhürman, bu sorumluluğun ülkeye, çocuklara ve gelecek nesillere karşı olduğunu kaydetti.

Ülkede “Biz yapabiliriz!” sloganına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Erhürman, projenin toplumun farklı kesimlerinin birlikte hareket etmesinin de bir örneği olduğuna dikkat çekti.

Çok sayıda fidan dikilmesinin değerli olduğunu kaydeden Ehürman, ancak dikilen fidanların korunması ve yaşatılmasının da en az dikim kadar önemli olduğunu vurguladı; projenin idamesinin yerel yönetimler tarafından üstlenilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fidanların yangınlara teslim edilmemesi için özellikle içinde bulunulan dönemde dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Erhürman, hedefin daha fazla fidan olduğunu vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman: “Fidanlarımızın bakımı konusunda belediyelerimize güveniyorum”

Proje yürütücüsü, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, “Yeniden Yeşil Kıbrıs” söyleminin bir slogan değil niyet beyanı olduğunu söyleyerek, proje kapsamında katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

Proje süreciyle ilgili bilgiler veren Nilden Bektaş Erhürman, belediyelerden arazi ve fidan bakımı talep ettiklerini, ancak belediyelerin çukur açılması, ulaşım, ikram ve organizasyon konusunda da katkı koyduğunu kaydetti. Dikilen fidanların bakımının bu süreçten sonra belediyelerin sorumluluğu olduğunu kaydeden Bektaş Erhürman, belediyelere duyduğu güvenin altını çizdi.

Projeye gösterilen yoğun ilgiye dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, tek eleştirinin bazı katılımcıların etkinlik alanına gelip dikilecek fidan bulamadığı yönünde olduğunu söyleyerek, bunu daha fazla fidan ve alana ihtiyaç olduğunun göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Hedeflerinin mevcut ağaç varlığını korumak, bu ağaçlara dikkat çekmek, ülkeye yeşili yeniden kazandırmak ve dayanışma ruhunu güçlendirmek olduğunu belirten Bektaş Erhürman, bu motivasyonun ilerideki çevre projelerine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Özçınar: “Bir hedef doğrultusunda birleşerek başarabilmenin mutluluğunu yaşadık”

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar da küresel ısınma tehdidi karşısında ağaçlandırmanın önemine dikkat çekti ve ağaçlandırmanın ülkede bir sorumluluk olması gerektiğini kaydetti.

Özçınar, yerel yönetimlerin bu konuda sürekli çalışma yaptıklarını ancak “Yeniden Yeşil Kıbrıs” projesiyle ülke genelinde ortak bir hedef doğrultusunda birleşerek hareket etmenin çok önemli olduğunu belirtti.

Ağaçlandırma politikalarının yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, okullar ve ilgili kurumların katkısıyla geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Özçınar, benzer çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını belirtti.

Alkan: “Projeye ilkokul öğrencilerinin katılımı çok önemli”

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan ise projenin hazırlık süreci ve sonuçlarına ilişkin sunum yaptı. Alkan, proje için Cumhurbaşkanlığı web sitesinde kayıt formu oluşturulduğu, dikim yapılacak sahaların Google haritaları üzerinden gösterildiği ve kayıt yapan kişi ile kurumlara SMS yoluyla bilgilendirme yapıldığını hatırlattı.

Fidan türleri, temini, rakamlar, bağışlar ve katılımcılar hakkında verileri paylaşan Alkan, projeye özellikle ilkokul öğrencilerinin yoğun katılımının çevre, orman ve fidan sevgisinin artırılması açısından önem taşıdığını ifade etti.

Etkinlik, katkı koyanlara plaket ve teşekkür belgesi takdimiyle tamamlandı.

Haber: Dervişe Çobancık/ Cemre Peral Yanıker Fotoğraf: Timuçin Yıldırım (Tak)