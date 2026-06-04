Güvercinlik bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Güvercinlik bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol atına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
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Güvercinlik bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol atına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından itfaiye araçları, YAMA, YİM, İHA, su tankerleri kullanılarak 28 personelle müdahale edildi.
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Etiketler : yangin