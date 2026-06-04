Dağlı Sigorta: “Güvenli ödeme artık bir tercih değil, zorunluluktur”

Dağlı Sigorta, son günlerde kamuoyuna yansıyan sahte sigorta poliçeleri, kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanılması ve milyonlarca liralık dolandırıcılık iddialarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Şirket, yaşanan gelişmelerin dijital ödeme güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Açıklamada, basına yansıyan olaylarda bazı kişilerin başkalarına ait kredi kartı bilgilerini kullanarak sahte sigorta poliçeleri düzenlediği ve ciddi mağduriyetlere yol açtığının görüldüğü belirtilerek, “Yaşananlar, sigorta sektöründe güvenli ödeme sistemlerinin artık bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu göstermektedir” denildi.

“Bu adımı çok önceden attık”

Dağlı Sigorta, kredi kartıyla trafik sigortası ödemelerinin yaygınlaşmaya başladığı dönemde olası riskleri öngörerek Kuzey Kıbrıs'ta bir ilke imza attığını ve Güvenli Payment Portal sistemini devreye aldığını hatırlattı.

Şirket açıklamasında, “Müşterilerimiz kredi kartı bilgilerini hiçbir çalışanla paylaşmadan, tamamen kendi kontrollerinde ödeme yapabilmektedir. Kişiye özel oluşturulan güvenli ödeme linkleri sayesinde kart bilgileri üçüncü kişiler tarafından görülmemekte ve işlemler doğrudan güvenli sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Bugün yaşananlar doğru bir yatırım yaptığımızı gösteriyor”

Dağlı Sigorta, bugün gündeme gelen dolandırıcılık ve sahte sigorta vakalarının, geçmişte hayata geçirilen güvenli ödeme altyapısının ne kadar gerekli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Şirket yetkilileri, “Payment Portal uygulaması, bugün karşı karşıya kaldığımız risklerin önüne geçmek amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik yaklaşımının sonucudur. Müşteri bilgilerinin korunması sigortacılığın en önemli sorumluluklarından biridir” değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililer ayrıca, teknolojiyi güvenlikle buluşturan yatırımları sürdürmeye kararlı olduklarını ifade ederek, sektörde güven standartlarının yükseltilmesine katkı koymaya devam edeceklerini kaydetti.

“Kartınızı kimseyle paylaşmayın”

Açıklamada, sigorta işlemlerinde yalnızca doğru teminatın değil, ödeme sürecinin güvenliğinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekildi.

Dağlı Sigorta, kamuoyuna yönelik mesajında, “Kartınızı kimseyle paylaşmayın. Sigortanızı güvenle alın, ödemenizi güvenle yapın” çağrısında bulundu.

Şirket, öncülüğünü yaptığı güvenli ödeme sistemi sayesinde müşterilerin trafik sigortalarını hızlı ve güvenli şekilde oluşturabildiğini, aynı zamanda kişisel ve finansal bilgilerinin de koruma altına alındığını vurguladı.